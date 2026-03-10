Onderzoek naar toekomst volkstuinhuisjes Het Korte Eind

De Kwakel – De gemeente Uithoorn en Meer Holding hebben een intentieovereenkomst ondertekend om samen te onderzoeken wat de toekomst moet worden van het volkstuinencomplex Het Korte Eind in De Kwakel. Daarbij wordt ook bekeken of permanente bewoning in de toekomst kan worden toegestaan.

Huidige situatie

Op Het Korte Eind staan 95 recreatieve tuinhuizen, waarvan een groot deel inmiddels het hele jaar door wordt bewoond. Dat is echter niet toegestaan, omdat overnachten alleen is toegestaan tussen 15 maart en 15 oktober. In de praktijk blijkt dat er toch permanent wordt verbleven. De tuinhuisjes zijn oorspronkelijk niet ontworpen voor permanent verblijf, waardoor voorzieningen zoals brandveiligheid en de bereikbaarheid voor hulpdiensten niet toereikend zijn. Daarom willen de gemeente en de eigenaar samen onderzoeken of het mogelijk is om hier een normale woonwijk van te maken.

Doel van het onderzoek

Gemeente en Meer Holding B.V. willen een toekomstbestendige oplossing vinden. Daarbij wordt onderzocht of legalisatie mogelijk is en welke voorwaarden daarvoor nodig zijn. Ook worden de belangen van bewoners, eigenaar en omgeving zorgvuldig meegewogen.

Wethouder Jan Hazen (Ruimtelijke Ontwikkeling): “We staan voor een complexe opgave, omdat veel tuinhuisjes niet voldoen aan de wettelijke voorwaarden. We willen stap voor stap onderzoeken hoe we kunnen komen tot een veilige en toekomstbestendige oplossing.”

Past bij gemeentelijke ambitie

Het onderzoek sluit aan bij het gemeentelijke beleid voor passende en betaalbare huisvesting. Door de situatie zorgvuldig te bekijken, wil de gemeente voorkomen dat bewoners in onzekerheid terechtkomen en tegelijkertijd zorgen voor een veilige leefomgeving.

Meer Holding organiseert in mei/juni een informatiebijeenkomst. Bewoners, erfpachters en gebruikers worden hiervoor uitgenodigd en krijgen uitleg over het onderzoek en het vervolg van het proces.

