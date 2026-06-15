Ondernemers ontbijten bij de Voedselbank

Uithoorn – Op initiatief van Voedselbank Uithoorn-De Kwakel vond onlangs een ontbijtsessie plaats voor lokale ondernemers. Ondernemersvereniging Uithoorn nodigde haar leden uit, Sonah Catering verzorgde het ontbijt en De Schutse stelde de ruimte beschikbaar.

Tijdens de bijeenkomst vertelde voorzitter Rob Jeursen over het werk van de Voedselbank en de uitdagingen waarvoor de organisatie staat. “We zien onze inkomsten teruglopen. Daarom zoeken we actief de verbinding met ondernemers en andere maatschappelijke partners. Samen kunnen we ervoor zorgen, dat we kunnen blijven ondersteunen waar dat tijdelijk nodig is.”

Belangstelling was groot

De belangstelling was groot en leidde direct tot resultaat. Verschillende ondernemers deden een donatie. Ook werd de mogelijkheid besproken om een gezin te adopteren. Bedrijven die daaraan bijdragen ontvangen de sticker ‘Trotse supporter van de Voedselbank’.

Jeursen kijkt tevreden terug: “Het was een inspirerende ochtend. De betrokkenheid was groot en dat geeft vertrouwen voor de toekomst.” De Voedselbank bedankt De Schutse, Sonah Catering, de Ondernemersvereniging Uithoorn en alle aanwezige ondernemers, die deze waardevolle bijeenkomst mogelijk hebben gemaakt.

Op initiatief van Voedselbank Uithoorn-De Kwakel vond in De Schutse onlangs een ontbijtsessie plaats voor lokale ondernemers. Foto: aangeleverd.