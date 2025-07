Ondernemer uit De Kwakel helpt Gerrit aan zijn verdiende bonus

De Kwakel – Een recent bericht op LinkedIn ging in korte tijd viraal: ruim een half miljoen weergaven, meer dan 4.000 likes en meer dan 100 reposts. Het bericht, dat landelijke media-aandacht kreeg, werd geplaatst door Berry Koeleman, ondernemer en inwoner van De Kwakel. Wat begon als een triest verhaal over werknemer Gerrit, kreeg dankzij Berry een onverwacht mooie wending.

Berry Koeleman is een succesvolle ondernemer die zijn sporen heeft verdiend in het bedrijfsleven. Zo transformeerde hij een bestaande tennisschool tot de bekende Amstelhof Sport & Health Club. Met zijn ervaring adviseert hij inmiddels zowel middelgrote als beursgenoteerde bedrijven. Maar Berry is er niet alleen voor de grote spelers, ook de ‘gewone man’ kan op zijn betrokkenheid rekenen. Dat bleek toen hij het verhaal hoorde van Gerrit Hijnekamp (67), een werknemer bij een cacaofabriek in Wormer. Gerrit werkte daar bijna vijftig jaar, maar kreeg geen jubileumbonus, omdat zijn contract ruim twee weken voor zijn officiële 50-jarig dienstverband afliep. De fabriek hield zich strikt aan de regels, waardoor Gerrit twee maandsalarissen misliep. Berry: “Ik kon daar echt geen chocola van maken.”

Berry besloot in actie te komen. Hij plaatste een oproep op LinkedIn: wie wilde er een chocoladereep maken met Gerrits naam erop, waarvan een deel van de opbrengst naar Gerrit zou gaan? Zo zou hij alsnog zijn ‘chocoladebonus’ krijgen.

De oproep werd opgepikt door Tony’s Chocolonely, het sociale chocolademerk dat zich inzet voor 100% slaafvrije chocolade. Binnen korte tijd werden er 500 ‘Gerrit-repen’ geproduceerd; en die waren razendsnel uitverkocht.

Dankzij de actie kreeg Gerrit alsnog een mooie bonus. Berry: “Ik geloof dat succes niet alleen in omzet zit, maar ook in het geluk en welzijn van mensen. Met ons bedrijf ‘Boven de Lijn’ proberen we mensen in beweging te zetten. Dit is daar een prachtig voorbeeld van.”

Het verhaal van Gerrit laat zien dat regels niet altijd boven menselijkheid moeten staan. Een werkgever die na bijna vijftig jaar trouwe dienst geen uitzondering wil maken, mist een kans om goed werkgeverschap te tonen. Berry: “Een goed afscheid betekent een ambassadeur voor het leven. Een betere promotie kun je als werkgever niet krijgen. Voor het bedrijf is dit nu een minder fraai verhaal, maar gelukkig liep het voor Gerrit goed af. En dat vind ik ontzettend gaaf.”

Op de foto: Ondernemer uit De Kwakel helpt Gerrit aan zijn verdiende bonus. Foto: aangeleverd.