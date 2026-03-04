Olympische Spelen tijdens Aalsmeerse Popquiz in The Beach

Aalsmeer – De Olympische Spelen zijn voorbij. Toch komen ze binnenkort weer als diverse thema-rondes terug tijdens een nieuwe editie van de Aalsmeerse Popquiz in The Beach in Aalsmeer. Die vindt plaats op woensdagavond 18 maart. Marco Lesmeister en Meindert van der Zwaard organiseren deze avond weer een sportieve, muzikale strijd en een gezellige, feestelijke avond! Behalve de Olympische Spelen als thema, zijn er ook nu weer andere gevarieerde rondes met quizvragen over popmuziek met geluidsfragmenten, songteksten en/of videobeelden. De quizvragen hebben betrekking op de afgelopen vijf decennia en gaan over diverse muzieksoorten. Maar altijd herkenbaar. Natuurlijk zijn er weer mooie prijzen voor de winnende teams!

Wil je meedoen? Schrijf je team in door een e-mail te sturen naar aalsmeersepopquiz@gmail.com met daarin vermeld het aantal mensen (maximaal 6) en de naam van je team. Toegang is €8 per persoon, te voldoen bij binnenkomst. Iedereen kan en mag meedoen! Deelname gegarandeerd. Volg voor hints, aanwijzingen en voorproefjes van de quizrondes alvast de ‘Aalsmeerse Popquiz’ (onder deze naam) op de socials van APQ (Facebook en Instagram). Marco en Meindert zien je graag op woensdag 18 maart. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, in The Beach, Oosteinderweg 247a in Aalsmeer.