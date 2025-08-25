Oefencampagne Legmeervogels afgerond: klaar voor de bekerstart

Uithoorn – Ter voorbereiding op de voetbalbekercompetitie, die voor Legmeervogels op vrijdagavond 29 augustus van start gaat met een uitwedstrijd tegen ZAP in Breezand (eveneens actief in de eerste klasse), en op het competitievoetbal dat op zaterdag 20 september om 15.00 uur begint met een thuisduel tegen mede-promovendus Honselersdijk, heeft de zaterdagselectie van Legmeervogels een reeks oefenwedstrijden afgewerkt.

De eerste oefenwedstrijd was tegen vierde divisionist Swift uit Amsterdam. Swift domineerde de eerste helft en ging met een 0-2 voorsprong de rust in. Na rust deed Legmeervogels iets terug via een doelpunt van Mika de Jeer, maar Swift herstelde snel het verschil. De Amsterdammers wonnen verdiend met 1-3. Het tweede duel werd gespeeld tegen derdeklasser Wartburgia. Ook hier kwam Legmeervogels nog niet volledig uit de verf, al werd er nipt met 1-2 gewonnen dankzij doelpunten van Camiel Schouten en Jorrit Vossepoel.

Winst tegen Telstar

Vervolgens stond een thuiswedstrijd tegen Telstar O21 op het programma. De jeugdige ploeg uit Velsen kwam vroeg op voorsprong, maar Legmeervogels toonde veerkracht en kwam via Jordy Nieuwendijk nog voor rust langszij. In de tweede helft was het Legmeervogels dat de toon zette: met goed voetbal, inzet en werklust werd het verschil gemaakt. Chris Zaide, opnieuw Nieuwendijk en Jonathan Grot zorgden voor een comfortabele 4-1 voorsprong. Telstar wist vlak voor het eindsignaal nog één keer te scoren, waardoor de eindstand op 4-2 kwam.

Later die avond werd er ook geoefend tegen Sporting Martinus. Door veel wissels aan beide kanten kende de wedstrijd een grillig verloop. Legmeervogels verloor uiteindelijk met 3-4. Het scoreverloop: 0-1 (Sp. Martinus), 1-1 (Alex van Luijn), 2-1 (Glenn Koorn), 2-2 (Van Luijn), 3-2 (Sp. Martinus), 3-3, en in de slotfase viel de beslissende 3-4.

Ook Foreholte kwam naar Uithoorn met zowel het eerste als tweede elftal. Het eerste speelt in de tweede klasse, het tweede in de reserve hoofdklasse. De selectie van Legmeervogels werd opnieuw verdeeld over twee wedstrijden. De eerste groep speelde om 10.30 uur en won overtuigend met 7-1, met maar liefst vijf doelpunten van Alex van Luijn. Derreck Kenteren en Pieter van Duuren maakten de overige treffers. De tweede groep boekte eveneens een ruime overwinning. Na een 0-0 ruststand opende Jasper Burgers de score. Serk Streefkerk scoorde tweemaal, gevolgd door doelpunten van Camiel Schouten, Dion Reuvekamp en opnieuw Streefkerk. Eindstand: 6-0.

De oefencampagne Legmeervogels is afgerond: klaar voor de bekerstart. Foto: aangeleverd.