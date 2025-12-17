OBS De Kajuit loopt Santa Run voor het goede doel

Uithoorn – OBS De Kajuit kleurde 12 december rood en wit tijdens de Santa Run, een sponsorloop waarbij alle leerlingen in kerstsferen zoveel mogelijk rondjes renden voor het goede doel. Dit jaar zamelt de school geld in voor de 3FM Serious Request-actie ten bate van ‘Spieren voor Spieren’.

Het opgroeiend kinderstrooisel liep fanatiek rondjes op het schoolplein, terwijl de groepen 3 tot en met 8 hun parcours rond het skatepark aflegden. Er werden indrukwekkende prestaties neergezet: Jeavelyn (groep 2) en Matteo (groep 1) wisten maar liefst 19 rondjes rondom het schoolplein te rennen. De broers Kehan (groep 6) en Daniel (groep 8) liepen negen rondjes rond het skatepark. En ook meester Gijs uit groep 8 liet zich niet kennen en rende er tien.

De school is enorm trots op alle leerlingen en begeleiders. “Het zijn stuk voor stuk kanjers”, klinkt het vanuit het team. Vrijdag 19 december maakt de school bekend welk bedrag er is opgehaald voor ‘Spieren voor Spieren’, een mooi kerstcadeau voor het goede doel.

Op de foto: OBS De Kajuit kleurde 12 december rood en wit tijdens de Santa Run. Foto: aangeleverd.