Nog een paar dagen tot de Ride for the Roses in Aalsmeer

Aalsmeer – Aanstaande zondag (28 september) vindt de 26ste editie van de Ride for the Roses plaats. Het jaarlijkse evenement zamelt geld in voor KWF Kankerbestrijding en financiert daarmee belangrijk wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Dat dit initiatief mensen raakt, blijkt uit de vele inschrijvingen: al ruim 1.400 deelnemers hebben zich aangemeld en samen meer dan 220.000 euro opgehaald. De teller loopt nog altijd hard op in de laatste dagen voor het evenement.

Deelnemers kunnen kiezen uit diverse routes: fietsen over 25, 50 of 100 kilometer, een wandeling van 15 kilometer of de nieuwe KidsWalk van 5 kilometer. Onderweg zijn sfeervolle tussenstops en een bijzondere dierbarengalerij ingericht – een plek van herinnering en saamhorigheid, waar verhalen worden gedeeld en dierbaren worden geëerd. Bij de finish ontvangt iedere deelnemer traditiegetrouw een rode roos.

Peter de Bruijn fietst dit jaar mee: “Iedereen kent wel iemand die door kanker is getroffen. Het is prachtig om te zien hoe iedereen zich inzet voor dit belangrijke doel. Dit is onze manier om iets te doen en hoop te geven.”

Inschrijven is nog mogelijk tot en met zaterdag via www.ridefortheroses.nl. Daarna sluit de inschrijving.

Op de foto: Al ruim 1.400 deelnemers hebben zich aangemeld voor Ride for the Roses. Foto: aangeleverd.