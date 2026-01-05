Nieuwjaarsdansavond in De Willisstee

Wilnis – De Willisstee in Wilnis stond zaterdagavond 3 januari 2026 volledig in het teken van het nieuwjaarsbal, georganiseerd door Senior Sportief Actief De Ronde Venen. Het evenement, dat inmiddels een vaste traditie is in de regio, trok een volle zaal met enthousiaste bezoekers die het nieuwe jaar swingend wilden beginnen.

De liveband California Dreaming zorgde voor een muzikale reis door de tijd met herkenbare hits uit de jaren ’60, ’70 en ’80, van klassieke rock-’n-roll tot disco en soul, er was voor ieder wat wils. De sfeer was uitgelaten en warm, met veel lachende gezichten en spontane danspartners.

Volgens de organisatie was het bal niet alleen een feestelijke start van het jaar, maar ook een manier om mensen samen te brengen. “Het draait om gezelligheid, bewegen en ontmoeten”, aldus een woordvoerder van Senior Sportief Actief.

De liveband California Dreaming zorgde voor een muzikale reis door de tijd. Foto: Wilco de Vries.