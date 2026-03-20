Nieuwe Koningslinde voor 75-jarige Seringenpark

Aalsmeer – Het Seringenpark heeft een nieuwe Koningslinde gekregen. De huidige boom is in slechte staat, waardoor vervanging noodzakelijk is. De Koningslinde staat al eeuwen bekend als symbool van verbinding en wordt vaak geplant als herinneringsboom. De 75e verjaardag van het Seringenpark is natuurlijk een perfect moment.

De nieuwe Koningslinde heeft een mooie plek gekregen in de directe nabijheid van de bestaande boom, waarbij zorgvuldig rekening is gehouden met de zichtlijnen in het park. Zo blijft de ruimtelijke kwaliteit behouden en ontstaat er geen leegte wanneer de oude boom te zijner tijd wordt verwijderd.

De aanplant is mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde (Groei & Bloei). De Stichting Behoud Seringenpark is erg blij met deze steun, want met deze bijdrage kan het park voor lange tijd een groene en fijne plek blijven voor alle bezoekers.

Donderdag 19 maart om 14.30 uur is de nieuwe Koningslinde geplant, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de KMTP en Stichting Behoud Seringenpark Aalsmeer. Een mooi moment in het jubileumjaar én een bijzondere blijvende herinnering voor het park.

Foto’s: Stichting Behoud Seringenpark (aangeleverd).