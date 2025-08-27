Nieuwe dirigent Raise Tour Voice

Uithoorn – Het swingende dameskoor Raise Your Voice start maandag 1 september het nieuwe seizoen onder leiding van een nieuwe dirigent: Jozien van Dorst. Zij neemt het stokje over van Erwin van Motman, die het koor sinds de oprichting in 2023 met veel energie heeft geleid. Het koor zingt een aanstekelijk repertoire van pop-, soul- en gospelliedjes.

De eerste repetitie van het nieuwe seizoen is meteen een openbare repetitie. Op maandagavond 1 september van 19.30 tot 21.15 uur zijn geïnteresseerde zangeressen welkom in De Balletzaal, Hugo de Grootlaan 1 in Uithoorn, om vrijblijvend mee te zingen en kennis te maken met Raise Your Voice. Nieuwe leden kunnen zo ervaren hoe het is om deel uit te maken van dit enthousiaste koor.

Jozien van Dorst werkte jarenlang als professioneel sessiezangeres met nationale en internationale artiesten als Angie Stone, Do, Candy Dulfer, Jim Bakkum, Gerard Joling, Madeline Bell en het New London Chorale. In 2006 startte zij haar eigen zangschool in Zaandam, waar zij vele talenten begeleidde en waarmee zij meerdere gouden en platina platen op haar naam heeft staan

Meer informatie is te verkrijgen via www.deballetzaal.nl en telefonisch via 0297-521718.

Jozien van Dorst. Foto: aangeleverd.