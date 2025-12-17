Nieuwe bestemming voormalig bankgebouw en politiebureau

Uithoorn – Wethouder Jan Hazen en algemeen directeur van Maarsen Groep Monique Maarsen hebben 15 december de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van de voormalige locaties van het politiebureau en het ING-kantoor aan de Laan van Meerwijk. Hiermee komt de herontwikkeling van deze centrale plek in het centrum van Uithoorn nu écht op gang.

Het voormalig ING-kantoor was al eigendom van Maarsen Groep. In december 2024 kreeg Maarsen Groep ook het voormalig politiebureau in handen. Daarmee werd de weg vrijgemaakt voor een nieuwe invulling van deze locaties. Maarsen Groep is inmiddels gestart met een haalbaarheidsonderzoek om te bekijken wat er mogelijk is. In de samenwerkingsovereenkomst zijn de afspraken tussen de gemeente en Maarsen Groep vastgelegd over de volgende fase van de ontwikkeling.

Haalbaarheidsonderzoek

Maarsen Groep onderzoekt nu hoe hier zorgwoningen of een mix van zorgwoningen en appartementen gerealiseerd kunnen worden. Dit haalbaarheidsonderzoek gebeurt binnen duidelijke afspraken en kaders die de gemeente stelt, zodat het nieuwe plan goed past bij de omgeving en aansluit bij de wensen van Uithoorn. In deze fase wordt ook gewerkt aan een communicatie- en participatieplan waarin staat hoe inwoners en ondernemers kunnen meedenken en op de hoogte blijven van de plannen.

Kans voor groei

Wethouder Jan Hazen: “We zijn trots dat we samen met Maarsen Groep werken aan een centrum dat steeds aantrekkelijker wordt voor onze inwoners. Deze samenwerking is veel meer dan alleen nieuwe gebouwen: het is een kans om het centrum verder te laten groeien, verloedering tegen te gaan en een fijne woonplek te creëren in het hart van Uithoorn”, aldus wethouder Jan Hazen.

Monique Maarsen, algemeen directeur van Maarsen Groep: “Met deze samenwerking willen we een waardevolle en toekomstbestendige invulling van deze locatie realiseren, die bijdraagt aan een levendig centrum van Uithoorn. We hebben de ambitie om op deze prachtige plek een mix van zorgwoningen en appartementen te realiseren. Daarbij werken wij nauw samen met de gemeente en gaan graag in gesprek met de lokale gemeenschap om een plan te ontwikkelen dat zowel woonruimte biedt als maatschappelijke waarde toevoegt.”

Op de foto: Monique Maarsen en wethouder Jan Hazen tekenen voor de nieuwe invulling van het voormalig politiebureau en ING-gebouw (op de achtergrond). Foto: Gemeente Uithoorn.