Nieuw wandelnetwerk verbindt dorpen De Ronde Venen

De Ronde Venen – De werkgroep Historisch Dorpshart Wilnis heeft samen met de gemeente het initiatief genomen voor een nieuw wandelnetwerk dat Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen verbindt. De route combineert bestaande paden met nieuwe verbindingen en speelt in op de groeiende behoefte aan aantrekkelijke wandelmogelijkheden dicht bij huis.

Wandelen is gezond voor lichaam en geest. Steeds meer mensen zoeken daarbij uitdaging en rust in een groene, autoluwe omgeving. In De Ronde Venen zijn veel wegen gericht op autoverkeer, maar daar komt verandering in. Het Robert Moultonpad en het Oude Spoor vormen al een groene verbinding tussen de drie dorpen. Begin volgend jaar wordt dit netwerk uitgebreid met een nieuw pad langs de ringvaart tussen Wilnis en Vinkeveen. Deze route loopt via het ophaalbruggetje bij Vinkeveld en sluit aan op het bestaande pad, waardoor een aantrekkelijke wandelronde ontstaat. Dit maakt deel uit van de ontwikkeling van Marickenland tot natuurgebied.

Daarnaast komen er twee noord-zuidverbindingen om de wijken Veenzijde en De Maricken beter te verbinden met het historische dorpshart van Wilnis. Zo ontstaan er ook kortere wandelroutes. Een tweede grote lus, tussen Wilnis en Mijdrecht langs de ringvaart, is in voorbereiding. Hiervoor is nog overleg nodig met het waterschap en grondeigenaren, en het vraagt een forse investering.

Wandelen is niet alleen ontspannend, maar ook een duurzame manier van verplaatsen over korte afstanden. Samen met de fiets draagt het bij aan bereikbare en leefbare dorpen. Om de aansluiting tussen het dorpshart van Wilnis en het Robert Moultonpad te verbeteren, wordt een voetpad aangelegd tussen de rotonde bij de begraafplaats en het voormalige station. Dit sluit aan op een struinpad richting het Vickers Wellington-monument. Langs het pad komen extra bankjes.

Het ontwerp is gebaseerd op een schets van bureau OKRA, dat in 2023 in opdracht van de gemeente advies gaf over het Oude Spoor. De werkgroep werkt samen met de gemeente aan de gefaseerde realisatie van het netwerk, dat de komende twee jaar wordt opengesteld. De routekaart is te bekijken en te downloaden via: www.wilnisinfo.nl/routes.

Op de foto: Een nieuw wandelnetwerk dat Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen verbindt. Foto: aangeleverd.