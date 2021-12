Nieuw geldplan voor wie werkloos wordt

Uithoorn – De gemeente helpt haar inwoners en ondernemers om grip te krijgen op hun geldzaken. Daarbij werkt de gemeente met Startpunt Geldzaken, dat verschillende geldplannen aanbiedt voor huishoudens en ondernemingen. Sinds kort is daar het geldplan ‘Werkloosheid’ bijgekomen. Alle geldplannen zijn anoniem te gebruiken. En ze zijn gratis.

Wie haar of zij baan kwijtraakt, gaat volgens cijfers van het Nibud gemiddeld 20 tot 25% in inkomen achteruit. “Het is dan zaak om inkomsten en uitgaven opnieuw op een rij te krijgen, om betalingsachterstanden of schulden te voorkomen,” aldus wethouder José de Robles (sociaal domein). “Met het geldplan ‘Werkloosheid’ zie je snel wat er verandert in je financiële situatie als je werkloos bent geworden. Ook biedt het geldplan handvatten om je inkomsten te vergroten en te besparen op uitgaven.”

Anoniem en gratis

In totaal zijn er 11 verschillende geldplannen beschikbaar. Naast het geldplan ‘Werkloosheid’ zijn er bijvoorbeeld ook geldplannen voor gezinnen, ondernemers en statushouders, en voor mensen die gaan scheiden of die geld opzij willen zetten. In Uithoorn/De Kwakel hebben tot nog toe ruim 400 mensen een geldplan gebruikt om (meer) grip krijgen op hun geldzaken.

Wethouder De Robles: “Het is belangrijk om zelf in actie te komen vóórdat je schulden te hoog opgelopen. We merken dat veel mensen het moeilijk vinden om op tijd hulp te vragen, bijvoorbeeld aan de gemeente. Zij kunnen deze plannen online invullen, anoniem en op een tijdstip dat hen uitkomt. Dat is het voordeel. En het is gratis voor onze inwoners.”