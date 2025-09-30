Nederlands Special Needs Taekwondo Team terug op wereldtoneel

Uithoorn/Amstelveen – Na zes jaar stilte op het internationale strijdtoneel is het eindelijk zover: het Nederlandse Special Needs Taekwondo Team keert terug naar een fysiek wereldkampioenschap. Komende 4 en 5 oktober reizen 21 deelnemers af naar Italië. Samen met coaches, begeleiders, ouders en supporters bestaat de Nederlandse delegatie uit maar liefst 47 reizigers.

Zelfvertrouwen

Het Nederlands Special Needs Taekwondo Team is onderdeel van Stichting Special Needs Nederland. Deze stichting maakt sport toegankelijk voor mensen met een beperking, zoals autisme, het syndroom van Down of ADHD. Taekwondo wordt ingezet om zelfvertrouwen, fysieke kracht en mentale weerbaarheid te vergroten. Het team neemt ook deel aan internationale kampioenschappen, zoals het WK in Italië.

In oktober 2019 boekte Team NL groot succes in Nieuw-Zeeland met acht deelnemers. Daarna veranderde covid de wereld in een oogwenk. Online toernooien met ingezonden video’s hielden de sporters scherp, maar het verlangen naar een echt toernooi bleef. Nu is het eindelijk zover: Team NL mag zich opnieuw meten met de internationale top.

Inclusie in de praktijk

Dit keer reizen er ook kinderen mee. Het team bestaat uit sporters met persoonlijke uitdagingen zoals het syndroom van Down, autisme, ADHD/ADD en andere beperkingen. Zij hebben de afgelopen maanden keihard getraind voor onderdelen als stijlvormen, breektesten, hoogtesprongen en aangepast sparren.

Bijzonder is dat er ook deelnemers van Sportschool Chung Do Kwan uit Amstelveen met veel leden uit gemeente Uithoorn meereizen. Deze sporters hebben óók een beperking, maar trainen desondanks in de reguliere lessen van de sportschool. Daarmee laat het team zien dat inclusie geen ideaal, maar een dagelijkse praktijk is: iedereen krijgt de kans om samen te trainen en door te groeien.

Trots

Nationaal coach David Chung, ook hoofdinstructeur van Sportschool Chung Do Kwan en directeur van Stichting Special Needs Nederland, straalt van trots: “Het maakt me ongelofelijk trots dat sporters met verschillende achtergronden en uitdagingen zij aan zij trainen en nu samen op het wereldtoneel staan. Dit is precies waar sport voor bedoeld is.”

Ook de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer en Diemen omarmden dit initiatief en boden hun hulp met subsidies om hun inwoners en deelnemers te ondersteunen. Chung: “De gemeente Uithoorn bleef helaas achter, maar coach Chung zorgde er persoonlijk voor, dat ook de Uithoornse deelnemers kunnen meereizen. Daarnaast hielpen talloze donateurs en vrijwilligers mee. Zelfs Schiphol draagt bij door extra assistentie te bieden tijdens het vertrek.

Uitzwaaien in Uithoorn

De spanning is voelbaar, maar Chung houdt het team ontspannen: “Onze prijs is de reis, de ervaring en de herinneringen die we samen maken. Alles daarboven is bonus. Natuurlijk wil iedereen winnen, maar meedoen blijft belangrijker.” Ouders hebben ieder een taak gekregen om het verblijf in Italië zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wie het team wil uitzwaaien, kan zaterdag vroeg opstaan. Het vertrek vindt plaats om 06.00 uur vanaf het grote parkeerterrein bij Basisschool De Kwikstaart in Uithoorn, waar de nationale selectie elke vrijdag traint.

Met een mix van spanning, trots en saamhorigheid kijkt Team NL uit naar een onvergetelijk avontuur. Italië, maak je klaar: het Nederlandse Special Needs Taekwondo Team komt eraan!

Coach Chung zorgde er persoonlijk voor, dat ook de Uithoornse deelnemers kunnen meereizen. Foto: aangeleverd.