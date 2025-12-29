Muzikale speeddate Tavenu

De Kwakel – Tavenu in De Kwakel, de lokale muziekvereniging die staat voor Ter Aangename Verpozing En Nuttige Uitspanning, houdt dinsdag 6 januari vanaf 19.30 uur een muzikale speeddate in het dorpshuis in De Kwakel, Kerklaan 16.

Daar kunnen belangstellenden kennismaken met de verschillende blaas- en slagwerkinstrumenten van het orkest en instrumenten ook uitproberen. Het orkest start met enkele nummers, waarna kan worden kennisgemaakt met de muzikanten van Tavenu en wat de rol van het favoriete instrument is in de band. Daarna mag men zelf, onder begeleiding van een van de leden, kennismaken met het instrument van keuze en het uitproberen.

Aanmelden en/of meer informatie: secretariaat@tavenu-dekwakel.nl.

Maak kennis met Tavenu. Foto: aangeleverd.