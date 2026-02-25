Muzikale speeddate in De Kwakel

De Kwakel – Muziekvereniging Tavenu houdt dinsdag 10 maart vanaf 19.30 uur een muzikale speeddate in Dorpshuis De Quakel in De Kwakel. Daar kunnen belangstellenden kennismaken met de verschillende blaas- en slagwerk-instrumenten van het orkest en deze uitproberen. Het orkest start met enkele nummers, zodat men kan zien wie de muzikanten van Tavenu zijn en wat de rol van het favoriete instrument is in de band. Daarna mag men zelf, onder begeleiding van één van de leden, kennismaken met het instrument van keuze en het uitproberen. Aanmelden: secretariaat@tavenu-dekwakel.nl.

Op de foto: Belangstellenden kunnen kennismaken met de verschillende blaas- en slagwerkinstrumenten van Tavenu en deze uitproberen. Foto: aangeleverd.