De Kwakel – Muziekvereniging Tavenu heeft dinsdagavond 10 maart in Dorpshuis De Quakel een goedbezochte muzikale speeddate georganiseerd. Vanaf 19.30 uur liep de zaal gestaag vol met nieuwsgierige bezoekers: van beginners die nog nooit een instrument hadden aangeraakt tot herstarters die hun muzikale hobby nieuw leven willen inblazen.

De avond begon met een kort maar energiek optreden van het orkest van Tavenu. Daarna kregen bezoekers de kans om zelf aan de slag te gaan met een breed assortiment blaas- en slagwerkinstrumenten. Onder begeleiding van leden van de vereniging werd er driftig gepord, geblazen en geslagen; soms met verrassend mooie klanken, soms met een glimlach en hernieuwd respect voor de geoefende muzikanten.

Doel

“Het doel was vooral om mensen laagdrempelig kennis te laten maken met muziek en onze vereniging”, vertelt een van de begeleiders. “Je hoeft hier niet meteen noten te kunnen lezen. Enthousiasme is genoeg.”

Hoewel aanmelden vooraf niet verplicht was, hadden veel bezoekers zich toch gemeld om zeker te zijn van een instrument. Die laagdrempeligheid bleek te werken: de opkomst was groter dan verwacht en leverde een avond vol vrolijk rumoer op.

Tavenu kijkt tevreden terug op het evenement en hoopt dat enkele ‘speeddaters’ de komende weken zullen langskomen bij repetities of kennismakingslessen. Wie meer informatie zoekt over de vereniging of toekomstige activiteiten kan terecht op de website van Tavenu De Kwakel.

De muzikale speeddate in De Kwakel trok nieuwsgierige beginners en herstarters. Foto: Wilco de Vries.