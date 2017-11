Livemuziek in groep 3 van Triade-Zuid

Aalsmeer – Triade -Zuid (voorheen De Hoeksteen) is een protestants-christelijke basisschool in de Ophelialaan. Het nieuwe onderwijsconcept is de Noordwijkse methode. Zo wordt naar goed en modern onderwijs in het nieuwe gebouw gewerkt. Het eerste thema van dit schooljaar is gestart: Sprookjes, mythen en sagen. Deze ateliers worden op dinsdag- en donderdagmiddag gehouden. De hele school is op deze manier meer dan 6 weken in sprookjessfeer.

Sprookjes

Groep 3 is de afgelopen periode bezig geweest met het sprookje Peter en de Wolf. De leerlingen hebben verschillende muziekinstrumenten bekeken en beluisterd. Woensdag 8 november waren er ouders en grootouders op bezoek in groep 3. De kinderen hebben vragen mogen stellen aan de muzikanten. Eén van de vragen was: Hoe lang speelt u al op een muziekinstrument? De grootouders bespelen al 60 jaar een instrument.

Ook hebben de jongens en meisjes veel geleerd over de klarinet, tuba, viool, trompet, dwarsfluit, piccolo en de saxofoon. De muzikanten speelden bekende Nederlandse liedjes, zoals Berend Botje. Vol enthousiasme zongen de kinderen met de muzikanten mee. Het was dan ook een gezellig en leerzaam uurtje.

Volop in beweging

De school is volop in beweging. Samen met Triade Hornmeer (voorheen De Wegwijzer) en met Solidoe De Stek gaat een splinternieuw gebouw betrokken worden op het voormalige VVA-terrein aan de Dreef met de naam Triade. Meer hierover is te lezen op www.ikctriade.nl.