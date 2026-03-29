Music in the Air (147): Merel Meijdam

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – Merel Meijdam zingt in de Aalsmeerse band Snö. Ze staat voor de klas en ook daar speelt muziek een rol.

Wat doet muziek met jou, Merel?

“Zonder muziek zou het leven een vergissing zijn, dat is een quote van Nietzsche. Daar ben ik het wel mee eens. Voor mij zit muziek in alles, altijd staat bij mij thuis de muziek aan. Vroeger ook thuis. Voor de klas, in mijn werk speelt muziek ook een grote rol. De muziek staat altijd aan wanneer de kinderen binnenkomen.”

Wanneer begon je met muziek?

“Vroeger toen ik nog bij mijn ouders woonde. Mijn vader nam mij mee naar Bacchus waar een muziek uitvoering was, dat vond ik geweldig. Ik heb ooit auditie gedaan voor Kinderen voor Kinderen. Al jong was ik altijd bezig met muziek, ik had plakboeken met daarin fotos van bekende artiesten en verzamelde in een map alle songteksten uit de Hitkrant zodat ik alle liedjes mee kon zingen. Op mijn vijftiende zong ik in het Bindingkamp (van stichting De Binding Aalsmeer) en daar ontmoette ik een gitarist. We begonnen toen een bandje en later kwamen er meer muzikanten bij. We traden op onder de naam Superficial en schreven onze eigen nummers. Wij speelden rockmuziek. We traden op in de N201 en in P60 in Amstelveen.

We hebben zelfs in het voorprogramma gestaan van Racoon nadat we de popronde wonnen. Later viel onze band uit elkaar. In Leiden werkte ik jaren bij Velvet, een muziekwinkel. Daar heb ik heel veel nieuwe bands en artiesten leren kennen. Ik ben gek op de muziek van Chet Baker, dat is een van de weinige soorten muziek die ik elk moment van de dag kan horen. Die muziek geeft mij het gevoel van thuiskomen.”

Ben je ook nog beïnvloed door een bepaalde artiest?

“Vroeger werd ik door Jewel geïnspireerd. Haar fascinerende uitstraling en poëtische liedjes maakte haar tot een voorbeeld voor mij.”

Bespeel je ook een instrument en je zit tegenwoordig in een band?

“Ik zing in de band Snö. Samen met John van de Polder hadden wij een duo, we speelden tien jaar lang jazz/pop/easy listening en hebben veel leuke optredens gedaan. Ooit had ik gitaarles, met weinig succes.

Door Martijn werd ik een paar jaar geleden gevraagd een bandje te beginnen. Nu zijn we samen met Job en Ab de band Snö begonnen. De naam heeft eigenlijk geen betekenis.

Wij spelen nummers van o.a. Lake street Dive, Raye en Maggie Rose. We spelen wat meer onbekende liedjes. Elke twee weken repeteren we, en inmiddels hebben we een leuke setlist.”

Heb je een nog een mooi verhaal of bijzondere anekdote?

“Eind augustus vorig jaar overleed mijn vader. Ik zou op zijn verzoek het nummer Autumn Leaves van Eva Cassidy gaan zingen op zijn uitvaart. Helaas kon ik niemand vinden die mij op korte termijn kon begeleiden op gitaar. Gelukkig is er ooit een radio opname van gemaakt toen John en ik het nummer speelden bij Anna-Maria in haar uitzending. die opname hebben we toen alsnog kunnen afspelen tijdens het afscheid.”

Wat zijn de toekomstplannen?

“Met Snö willen we meer gaan optreden de komende tijd. Ook leeft de wens bij mij en John om als duo weer eens wat te doen, en misschien pak ik de ukelele weer op.“

Merel met de band Snö (eigen foto).