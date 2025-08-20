Museumschepen op weg naar Sail

Uithoorn – Maandagmiddag kwamen zo’n 20 museumschepen van de Zalmtocht over de Amstel op weg naar Sail 2025. Het was een lint van karakteristieke oude vissersschepen die vanaf Gouda via Alphen aan den Rijn naar de Tolhuissluis voeren en vanaf daar via de Amstel door Uithoorn naar Ouderkerk.

Mede door het mooie weer hadden de schepen en hun bemanning over belangstelling niets te klagen. Vanaf de Vrouwenakkerbrug tot aan het aquaduct van de N201 zaten of stonden mensen op elk vrij plekje langs de rivier ruim voordat de eerste boot in zicht kwam. In het centrum van Uithoorn ter hoogte van de jachthaven was het zelfs dringen geblazen om nog een plaatsje te bemachtigen. Als één van de laatste vaartuigen kwam de ‘Dankbaarheid’ langs. Onze fotograaf legde vast hoe het schip langs het eveneens antieke Beurtschippershuisje voer, wat tegenwoordig een restaurant is.

Op de foto: De vaarweg naar Sail ging door Uithoorn. Foto: Jan Uithol.