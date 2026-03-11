‘Montere Weemoed Vliegt Uit’ in De Schutse

Uithoorn – Het literair-muzikale duo Verbogt en Van der Poel biedt twee topvoorstellingen voor de prijs van één. Op papier oogt het wellicht wat belegen: een liedje, een verhaaltje, een liedje, een verhaaltje, een liedje, enzovoort. En dat ruim anderhalf uur. Maar omdat Thomas Verbogt zich ontfermt over de verhaaltjes en Beatrice van der Poel de liedjes voor haar rekening neemt, levert dat een zalige middag op vol weemoed, milde humor en bloedmooie muziek.

Als Verbogt zijn verhalen voorleest of vertelt zit Van der Poel er oprecht gniffelend en hardop lachend naast, terwijl de bewondering van het gelaat van Verbogt straalt als Van der Poel nummers uit haar Brel programma en vooral van het album ‘Na de stilte zingt’.

Met ‘Montere Weemoed Vliegt Uit!’ heeft de bezoeker niet alleen een kaartje voor een fraai concert, maar het is ook een literaire middag. Thomas Verbogt weet van de kleinste kleinigheid op straat en in zijn hoofd een prachtig verhaal te maken. Verbogt loopt vol verwondering door het leven en maakt daar verfijnde literatuur van. Zijn stijl heeft trekken van de weemoed van Carmiggelt en de zelfspot en vriendelijke ironie van Kees van Kooten.

Het gebeurt allemaal zondag 15 maart in De Schutse. De aanvangstijd is 14.30 uur, de deuren van de zaal gaan om 14.00 uur open. Losse kaarten 18 euro zijn online te bestellen via www.scau.nl of te koop in de Readshop, naast de Jumbo in Winkelcentrum Zijdelwaard, en vanaf 14.00 uur aan de zaal. Jongeren tot en met 16 jaar betalen slechts 11 euro. Dit is een activiteit van de SCAU, Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn.

Op de foto: Het literair-muzikale duo Verbogt en Van der Poel. Foto: aangeleverd.