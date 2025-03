Monique Thoonsen: ‘over Parkinson enwaarom ‘lekker slapen’ belangrijk is’

Uithoorn – Eén derde van ons leven brengen we slapend door. Twee derde van de mensen is ontevreden over zijn/haar slaapkwaliteit. Lekker slapen is dus niet voor iedereen weggelegd. Parkinson wil ook niet altijd meehelpen. Ben jij tevreden over je slapen? Zo niet, wat kun jij dan doen of laten om beter de nacht in te gaan om lekker te slapen? Monique Thoonsen legt op 1 april (geen grap) in Parkinson Café regio Uithoorn uit waarom lekker slapen belangrijk is en wat er allemaal gebeurt tijdens het slapen. Welke symptomen je tegen kunt komen als je Parkinson(isme) hebt en wat dien je te doen of te laten?

Veel mensen missen kennis

Monique Thoonsen heeft de opleiding fysiotherapie en pedagogiek afgerond. Zij heeft zich gespecialiseerd in zintuiglijke prikkelverwerking en schreef vier boeken over dit onderwerp: ‘De Wiebelen en Friemelenreeks. In 2021 werd Parkinson bij haar geconstateerd. Als ervaringsdeskundige én zorg-professional begeleidt ze nu ook teams die mensen met parkinson ondersteunen. Al snel merkte ze dat veel mensen kennis missen over de mogelijke symptomen bij Parkinson. Ze besloot alle symptomen op een overzichtelijke manier op een rijtje te zetten, alles met praktische tips. Monique Thoonsen is auteur van het Handboek Parkinson symptomen.

Locatie Parkinson Café, tussen 15.30 en 17.30 uur zit in Wijkcentrum Bilderdijkhof 1 te Uithoorn. Tickets/aanmelden bij https://pcu.eventgoose.com. Kosten: max. € 5,– p.p. incl. koffie/thee/water.

Info: info@pcafe.nl.

Foto: aangeleverd.