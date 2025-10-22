MOB: ‘Uitbreiding A-pier Schiphol zonder natuurvergunning is illegaal’

Regio – De bouw van de nieuwe A-pier van Schiphol moet direct worden stilgelegd. Dat staat in het handhavingsverzoek dat Mobili-sation for the Environment (MOB), SchipholWatch en Greenpeace Nederland 17 oktober hebben ingediend tegen de Royal Schiphol Group (RSG). Volgens de milieu-organisaties worden de werkzaamheden aan de uitbreiding van de luchthaven uitgevoerd zonder de wettelijk vereiste natuurvergunning.

Acht nieuwe gates

De A-pier is een enorm bouwproject van Schiphol met onder meer acht nieuwe gates, waarvan er drie geschikt zijn voor de grootste vliegtuigen. Volgens de eigen berichtgeving van Schiphol is het doel om de capaciteit van de luchthaven te vergroten. “Daarmee is dit project niet slechts een vernieuwing, maar een uitbreiding van de luchthaven. Iets wat alleen mag als de gevolgen voor de natuur eerst zorgvuldig zijn beoordeeld en een vergunning is verleend. Schiphol mag niet doen alsof het business as usual is, terwijl het zonder geldige natuurvergunning opereert”, aldus Johan Vollenbroek van MOB.

Onacceptabel

Hij vervolgt: “Het gebruik en de uitbreiding van de luchthaven zorgen voor stikstofuitstoot. Sinds de vernietiging van Schiphols natuurvergunning eerder dit jaar is elke uitstoot in feite illegaal. Bij de Raad van State werd het verzoek van Schiphol om deze uitspraak te schorsen afgewezen. Desondanks zet de luchthaven de werkzaamheden aan de A-pier door. Het is onacceptabel dat Schiphol uitbreidt, terwijl Nederland kampt met een stikstofcrisis en natuurgebieden op omvallen staan. Iedere boer of bouwer moet zich aan de regels houden. Ook Schiphol dus.”

Pier wordt een groentje

Volgens Schiphol is de A-pier de duurzaamste met een oppervlakte van 55.000 vierkante meter. Zij laat op haar website weten: “De nieuwe pier is nodig om de komst van grotere aantallen widebody-vliegtuigen – en daarmee het groeiende aantal reizigers – op te vangen. Van de acht gates, komen er vijf gates voor narrowbody-vliegtuigen aan de noordzijde en drie voor widebody-vliegtuigen aan de zuidzijde. De gates aan de zuidzijde kunnen ook gebruikt worden om zes ‘narrowbodies’ aan te sluiten. In een later stadium komen er nog twee widebody-gates bij aan de zuidzijde. De nieuwe pier heeft een oppervlakte van 55.000 vierkante meter, wat gelijk staat aan elf voetbalvelden.”

De A-pier wordt een echt ‘groentje’. “En niet alleen omdat het onze jongste aanwinst is. Bomen, bloemen en planten, aan groen geen gebrek op de nieuwe pier. Maar dat is niet het enige wat deze ruimte zo groen maakt. Bij de aanbesteding hebben we eisen gesteld aan het ontwerp, om de pier zo duurzaam mogelijk neer te zetten.

Duurzame materialen

In het ontwerp en tijdens de bouw kijken we goed hoe we energie kunnen besparen en gebruik kunnen maken van hergebruikte of duurzame materialen. Wat denk je van een plafond van hergebruikt plastic, tegels van marmerpuingruis en 5.000 vierkante meter aan zonnepanelen? Verder worden de toiletten dadelijk doorgespoeld met regenwater en een groot gedeelte van de vloer is van bamboe. De nieuwe pier is dus met recht een groentje.”

