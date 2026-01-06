Micah en Evi Panhuizen winnen jeugdpadeltoernooi Aken

De Ronde Venen/Aken – De jonge padeltalenten Micah (10) en Evi Panhuizen (12) hebben afgelopen weekend het internationale jeugdpadeltoernooi in het Duitse Aken op hun naam geschreven.

Evi Panhuizen speelde samen met Lieve de Jong (13) in de categorie meisjes onder 14 jaar. Micah Panhuizen vormde bij de jongens onder 14 jaar een duo met Matts Cobussen (13). Het toernooi maakte deel uit van de FIP Belofte Padel-wedstrijden, een internationaal platform voor jong talent. Vanaf 2026 start de internationale padelfederatie FIP een nieuw jeugdprogramma voor spelers onder 12, 14, 16 en 18 jaar.

Beide koppels wonnen hun eerste wedstrijden overtuigend in twee sets. Na een nipte nederlaag in de poulefase kregen zij door het speelsysteem op zondag een herkansing in de finale. Die kans werd optimaal benut. Micah en Matts verloren slechts drie games in de eindstrijd, terwijl Evi en Lieve met 6-3 en 6-1 te sterk waren voor hun Duitse en Belgische tegenstanders.

Leerzaam

Vader, coach en eigenaar van tennis- en padelschool MY-Tennis in Vinkeveen, Michiel Panhuizen, benadrukt dat internationale ervaring essentieel is voor de ontwikkeling van jonge spelers. “Toernooien als deze zijn enorm leerzaam, maar brengen hoge kosten met zich mee voor reizen, verblijf en training.” Ook broer Nathan van Lijf kwam in actie. Hij won als eerstejaars in de categorie onder 18 jaar zijn poule, maar strandde in de halve finale tegen een sterk Spaans-Argentijns duo.

De succesvolle deelname volgde op een trainingsperiode van twee weken in Spanje. Met steun van sponsors Bullpadel en Hoveniersbedrijf Yannick Zwemer werd dit mogelijk gemaakt. Voor toekomstige internationale toernooien is aanvullende sponsoring echter noodzakelijk. Geïnteresseerde bedrijven die willen bijdragen aan de ontwikkeling van jong Nederlands padeltalent kunnen contact opnemen met Michiel Panhuizen via mpanhuizen@hotmail.com.

Micah en Matts verloren slechts drie games in de eindstrijd. Foto: aangeleverd.