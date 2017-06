Meespelen op fluitdag in De Ronde Venen

Mijdrecht – Samen musiceren is gezellig en leerzaam! Daarom worden belangstellenden uitgenodigd om mee te komen spelen op de fluitdag op zondag 2 juli in De Ronde Venen. Dit is dé kans om eens te ervaren hoe het is om in een fluitensemble te spelen! De dag bestaat uit het volgen van een workshop ademtechniek en podiumpresentatie. En het instuderen van één of meerdere muziekstukken. Deze worden gespeeld tijdens het concert dat later in de middag om 17.00 uur plaatsvindt.

De fluitdag begint om 13.00 uur en rond 18.00 uur is het afgelopen. Nodig gezellig je vrienden en familie uit om te komen luisteren! Het concert is gratis toegankelijk. Deelname aan de fluitdag kost 10 euro inclusief thee, koffie en limonade.

Ben je een amateurfluitist die minimaal 1 jaar les heeft gehad en wil je meedoen? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar: fluitdag.derondevenen@gmail.com. Vermeld daarin je naam, leeftijd, hoeveel jaar je al speelt/gespeeld hebt en of je een piccolo, altfluit of basfluit bezit. Alle leeftijden zijn welkom! Aanmelden kan tot uiterlijk 18 juni. De fluitdag wordt georganiseerd door het Groot Fluit Orkest.