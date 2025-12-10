Mijdrecht – Bij Filmhuis Mijdrecht in ’t Oude Parochiehuis draait donderdag 11 december óm 20.00 uur André Rieu – Under the Stars. Kaarten kosten 10 euro en zijn te bestellen via www.filmhuismijdrecht.nl.

Speciale gasten

Deze bijzondere concertregistratie in Maastricht, laat de magie van André Rieu en zijn Johann Strauss Orchestra zien. De film neemt bezoekers mee naar het Maastrichtse Vrijthof voor een onvergetelijke avond onder de sterren met klassieke stukken, vrolijke walsen en bekende nummers zoals Nessun Dorma en Don’t Cry For Me Argentina. Speciale gasten, zoals KimmySkota, Mirusia en gospelkoren uit Soweto en Harlem, maken het concert extra bijzonder.

Ook acteur Sir Anthony Hopkins is aanwezig en zijn compositie And The Waltz Goes On wordt gespeeld. De beelden zijn prachtig, met een sfeervolle setting die je het gevoel geeft er zelf bij te zijn. Het is een feest van muziek en emotie, geschikt voor iedereen die houdt van een mooie show.

Op de foto: Magische avond met André Rieu bij Filmhuis Mijdrecht. Foto: aangeleverd.