Maatregelen gemeente jaarwisseling Zijdelwaard

Uithoorn – Tientallen inwoners van Uithoorn kwamen donderdagavond 11 december op uitnodiging van de gemeente naar de buurtkamer van Sporthal De Scheg. Ditmaal om te vernemen wat er met hun voorstellen van 30 oktober wordt gedaan als het gaat om (veiligheids)maatregelen rond de jaarwisseling in Zijdelwaard.

Burgemeester Heiliegers heette iedereen vanaf 19.00 welkom en opende de vergadering, waarna de bespreking begon met wat er de vorige keer door omwonenden is voorgesteld. Rode draad is, dat er meer en beter contact moet zijn tussen allerlei groepen van bewoners en de gemeente/handhaving.

Veiligheidsrisicogebied

Belangrijkste is het voorstel om de wijk tot veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. Burgemeester Heiliegers onderzoekt alle mogelijkheden en heeft hierover de afgelopen weken intensief overleg gevoerd met de Hoofdofficier van Justitie. Dit geeft de politie de mogelijkheid om preventief te fouilleren op bijvoorbeeld vuurwerk, brandbare vloeistoffen en (steek)wapens. Of hierbij ook kan worden gevorderd dat geen gezicht bedekkende kleding mag worden gedragen stuit op juridische problemen is nog niet zeker omdat het bijvoorbeeld ook erg koud kan zijn.

De politie kiest komende jaarwisseling voor een andere aanpak maar wil daar op dit moment nog niets over kwijt. Wel heeft de politie de afgelopen tijd al honderden kilo’s vuurwerk in beslag genomen. Ook de voorlichting op scholen gaat nog door evenals het steekproefsgewijs doorzoeken van de kluisjes. De wijkagent is intensief bezig in de buurt om de jeugd erop te wijzen wat de gevolgen voor later kunnen zijn van het plegen van strafbare feiten.

Verlichting

De verlichting is één van de belangrijkste punten. Er zijn veel donkere gedeelten waar personen met verkeerde bedoeling ongezien hun gang kunnen gaan. Het voorstel om dit op te lossen bleek in eerste instantie niet goed overgekomen, maar werd ter plekke bijgeschaafd. Er wordt overwogen of het mogelijk is tijdelijk LED-bouwlampen op de voor- en achterkanten van de flats te hangen rond 3-5 hoog. Hiervoor is wel de medewerking van bewoners nodig in verband met de stroomvoorziening. Bewoners die medewerking willen verlenen, zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden per email aan carlijn.jansen@uithoorn.nl. Bij voldoende animo overweegt de gemeente deze lampen aan te schaffen.

De openbare verlichting blijft een heikel punt. Lantaarnpalen of lampen zijn van de gemeente en/of Eigen Haard, de bekabeling weer van Liander. Wel zal worden geprobeerd lampen te wisselen voor grotere die meer licht geven. Rond de woningen zijn paden achter de schuurtjes en bewoners kunnen daar lampen met bewegingsmelders ophangen. In de wijk is een hele serie voetpaden, rond de flats, rond sporthal De Scheg richting Winkelcentrum Zijdelwaard en andere richtingen die nu eenmaal niet allemaal zijn te verlichten op het niveau van een voetbalstadion.

Buurtsurveillanten

Vanuit de Moskee was een aantal mensen aanwezig en zij hebben toegezegd op Oudejaarsavond regelmatig te gaan surveilleren. Ook wordt in de vrijdagbijeenkomst aandacht besteed aan de viering van Oudejaarsavond.

Voorstellen

Voorstellen als meer camera’s, burgerwachten, inzetten van Drones bleken voor dit jaar niet realistisch of op een andere manier niet haalbaar. De verbindingsweg (dam) tussen de Europarei en de Hollandse Dijk wordt niet afgesloten. Het rendement om ongeregeldheden te beteugelen is zeer klein, terwijl het een belangrijke weg is voor hulpdiensten. Een idee om de boxgangen van de flats op Oudejaarsdag af te sluiten met een dikke houten plaat wordt verder uitgewerkt. Helaas schitterde woningverhuurder Eigen Haard op deze avond door afwezigheid en dat dit niet werd gewaardeerd is duidelijk aangegeven. Wel is Eigen Haard bezig de toegangsdeuren tot de boxgangen te verbeteren. Ook de brandweer moet hierover nog haar visie geven.

Via posters en flyers wil de gemeente proberen zoveel mogelijk bewoners te informeren om bijvoorbeeld vuilcontainers in schuur of tuin te plaatsen tijdens de jaarwisseling, indien mogelijk de auto’s elders te parkeren en licht te laten branden als men de jaarwisseling elders viert.

22 december wil de gemeente Uithoorn een buurtschouw organiseren, waarbij omwonenden plekken kunnen aanwijzen waar het bijvoorbeeld donker en onveilig is, waar de jeugd rondhangt en vernielingen pleegt en veel vuil wordt gedumpt. Wie daaraan wil deelnemen kan zich opgeven via een email aan carlijn.jansen@uithoorn.nl.

Op de foto: Uitleg over de (veiligheids)maatregelen in Zijdelwaard. Foto: archief.