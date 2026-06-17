Loop mee in klederdrachtshow MAMJO Festival

Uithoorn – Stichting Folklore Exotica roept inwoners uit Uithoorn en omgeving op om deel te nemen aan een kleurrijke klederdrachtshow tijdens het MAMJO Festival op zaterdag 25 juli bij De Scheg. De organisatie is op zoek naar deelnemers die traditionele kleding uit hun land, regio of cultuur willen laten zien tijdens de feestelijke openingsparade van het festival.

De klederdrachtshow vormt het startmoment van de tweede editie van het interculturele festival. Deelnemers presenteren hun kleding en laten daarmee een stukje levend cultureel erfgoed zien aan het publiek. Ervaring met optreden is niet nodig; enthousiasme en betrokkenheid zijn volgens de organisatie voldoende om mee te doen.

Tradities delen

Met de oproep wil Stichting Folklore Exotica zoveel mogelijk verschillende culturen samenbrengen. “Het laten zien van traditionele kleding is een laagdrempelige manier om verhalen, tradities en achtergronden met elkaar te delen”, aldus de organisatie. “Juist in de diversiteit ontstaat ontmoeting en verbinding.”

De stichting richt zich met haar activiteiten vooral op vrouwen van verschillende leeftijden en culturele achtergronden, maar benadrukt dat iedereen welkom is om deel te nemen. Binnen de wereldklederdrachtgroep, die de kern vormt van de stichting, vertegenwoordigen deelnemers uiteenlopende landen en tradities. Door samen activiteiten te ondernemen groeit het wederzijds begrip en het zelfvertrouwen van deelnemers.

Culturele ontmoeting

Het MAMJO Festival staat in het teken van culturele ontmoeting en biedt naast de klederdrachtshow een breed programma met muziek, zang, dans, kunst, kinderactiviteiten en een divers aanbod van eten en producten uit verschillende culturen. Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door onder andere de Coöperatieve Rabobank, het Initiatievenfonds, Stichting AmstelIdee, het Burgemeester Kootfonds, Stichting Uithoorn aan de Amstel en PAR-AV Licht en Geluidservice.

Aanmelden

Geïnteresseerden die willen deelnemen aan de parade of de klederdrachtshow kunnen zich aanmelden via Stichting Folklore Exotica. Ook voor meer informatie over de activiteiten van de stichting kan contact worden opgenomen via folklore.exotica@gmail.com.

Met de oproep hoopt de organisatie op een bonte stoet waarin de rijkdom aan tradities zichtbaar wordt voor een breed publiek.

Traditionele kleding in huis en/of meelopen in de parade of deelnemen aan de klederdrachtshow? Of meer weten over de activiteiten van Stichting Folklore Exotica: Iris Soerel, email: folklore.exotica@gmail.com.

Op de foto: Loop mee in klederdracht tijdens het MAMJO Festival. Foto: aangeleverd.