Lions Golfdag levert 15.000 euro op voor lokale goede doelen

Regio – Onder een stralende nazomerzon vond vrijdag 5 september de 26e editie van de Lions Golfdag plaats. De Lions Club Mijdrecht-Uithoorn-Wilnis organiseerde het jaarlijkse evenement op de golfbaan met een duidelijke missie: sportiviteit combineren met maatschappelijke betrokkenheid. Het resultaat mocht er zijn: een opbrengst van maar liefst 15.000 euro voor drie lokale goede doelen.

Winnaar

De golfdag, inmiddels een vaste waarde in de regio, trok dit jaar 80 enthousiaste deelnemers. Naast de strijd om de beste score genoten zij van verrassende elementen die de Lions Golfdag tot een unieke belevenis maken. Zo was er een haringkar met korenwijn, een wijnproeverij op de T-box, verkoelend ijs en een koffiemoment onderweg. Ook werd er gestreden om de langste drive, de neary en een duel met een professionele golfer. De felbegeerde wisselbeker ging dit jaar naar team Vergaderlocatie Aan de Vuurlijn, dat zich na een spannende wedstrijd tot winnaar kroonde.

Feestelijk afsluiting

Na afloop werd de dag feestelijk afgesloten met een borrel, diner, loterij en veiling. Tijdens het slotmoment werd het eindbedrag bekendgemaakt en verdeeld over drie organisaties. Scouting Admiralengroep Uithoorn ontving 10.000 euro voor de aanschaf van een trailer en de inrichting van hun nieuwe clubhuis. G-Golf Liemeer kreeg 2.500 euro voor een speciale golfrolstoel, de Paramotion, waarmee golfers met een beperking zelfstandig kunnen spelen. Stichting Gezinsbuddy Mijdrecht mocht eveneens 2.500 euro in ontvangst nemen, bestemd voor uitjes met eenoudergezinnen die zij begeleiden.

De Lions Club spreekt van een geslaagde dag vol verbinding, plezier en maatschappelijke impact. “Dankzij de inzet van deelnemers, sponsoren en vrijwilligers hebben we opnieuw laten zien wat je samen kunt bereiken”, aldus de organisatie.

Op de foto: Links Peter Berveling (Lions Club) en Ton Schermer (Scouting Admiralengroep Uithoorn). Foto: aangeleverd.