Lezing over Matthäus Passion in KerkCafé Uithoorn

Uithoorn – Wat maakt de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach tot een werk dat jaarlijks opnieuw duizenden mensen weet te raken? En waarom blijft deze monumentale compositie, bijna drie eeuwen na de première, nog altijd zo’n emotionele snaar raken? Muziekwetenschapper en veelgevraagd spreker Marcel Zwitser komt op vrijdag 20 maart naar het KerkCafé om die vragen te ontrafelen.

De Matthäus Passion geldt als een van de meest indrukwekkende werken uit de westerse muziekgeschiedenis. Bach verweefde muziek, tekst en theologie tot een aangrijpend geheel dat het lijdensverhaal van Jezus Christus op ongekende wijze verklankt. Tijdens zijn lezing zoomt Zwitser, oprichter van Marcel Zwitser Music Lectures, in op de diepere lagen van het werk: van muzikale symboliek tot de emotionele werking van Bachs toonzettingen.

Begrijpelijk maken

Zwitser staat bekend om zijn toegankelijke stijl en zijn vermogen om complexe materie begrijpelijk en boeiend te maken voor een breed publiek. Hij laat zien hoe thema’s als lijden, verraad, schuld, vergeving en hoop niet alleen deel uitmaken van de theologische kern, maar ook vandaag de dag herkenbaar zijn voor luisteraars. De lezing is daarmee interessant voor zowel doorgewinterde liefhebbers als voor bezoekers, die de Matthäus Passion nog maar net beginnen te ontdekken.

De bijeenkomst vindt plaats in De Schutse, De Mérodelaan 1 in Uithoorn. De avond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage voor onkosten en de instandhouding van KerkCafé Uithoorn wordt op prijs gesteld.

Johann Sebastian Bach. Foto: archief.