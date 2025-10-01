Lezing ‘Ondergang van de Tirpitz’

Regio – De regioafdeling van de vereniging ’Onze Luchtmacht’ organiseert dinsdag 7 oktober een lezing over de ‘Ondergang van de Tirpitz’, het zusterschip van de Bismarck in Bennebroek. Deze vindt om 20.00 uur plaats en duurt, met vragen en discussie, tot 22.00 uur. Locatie: Het Jagershuis in Bennebroek, Binnenweg 69. Daarna is een nazit met hapje/drankje. Er is ruime parkeergelegenheid en deelname is gratis. Aanmelding is noodzakelijk via gertvankalsbeek@gmail.com of 06 – 4446 4001.

Vanwege haar grote dreiging voor de Atlantische konvooien die Groot-Brittannië en Rusland tijdens Tweede Wereldoorlog van wapens voorzagen, deden de geallieerden er alles aan om de Tirpitz tot zinken te brengen. Na vele aanvallen door de Britse marine en luchtmacht is dat uiteindelijk gelukt en werd de Tirpitz in november 1944 tot zinken gebracht in een Noors fjord. Tachtig jaar later doken de wrak- en grotduikers Robert Leenen en Anton van Rosmalen letterlijk op de restanten van het slagschip en vonden in een fjord zeer bijzondere sporen van deze strijd. Tijdens hun presentatie combineren zij oorlogshistorie met een diep persoonlijk verhaal, uitvoerig geïllustreerd met video’s en boeiende foto’s van onderwaterfotograaf Cor Kuyvenhoven.

De Koninklijke Vereniging ’Onze Luchtmacht’ (KNVOL) stelt zich ten doel de interesse te stimuleren voor de militaire luchtvaart in het algemeen en die voor de Koninklijke Luchtmacht (KLu) in het bijzonder. Het is een landelijke vereniging met een landelijk bestuur en tien regio’s die ieder eigen activiteiten organiseren. Het betreft veelal lezingen over actuele zaken, maar ook historische onderwerpen komen aan bod. Daarnaast worden bezoeken georganiseerd naar diverse luchtmachtbases en aanverwante organisaties.

Op de foto: De ondergang van de Tirpitz, het zusterschip van de Bismarck. Foto: aangeleverd.