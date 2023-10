Lezing ‘De herfst, het vergeten plantseizoen’

Hoofddorp – Veel mensen denken dat het voorjaar het beste plantseizoen is. Maar wist je dat het najaar het ideale moment is om aan de slag te gaan in je tuin? Dit wordt ook wel het ‘vergeten plantseizoen’ genoemd. Waarom is dit zo? Wat kun je nog planten en zaaien? Inheemse soorten of exoten? En op welke grondsoort? Jan van Steijn, de beheerder van heemtuin De Heimanshof in Hoofddorp, gaat op zondag 22 oktober tijdens zijn lezing in op deze vragen.

In de herfstmaanden is de grond nog redelijk warm en vochtig. Dit zijn goede omstandigheden voor veel soorten om na het planten nog goed te wortelen voordat de vrieskou intreedt. Zo geef je de planten een voorsprong op het voorjaar en zullen ze dan sterker en gezonder zijn.

Jan neemt de bezoekers mee de heemtuin in zodat ze kunnen zien welke bomen, struiken en planten in het najaar de tuin nog kleur geven. Hij gaat onder meer in op de plantomstandigheden zoals de grondsoort en plaats van de in de tuin. De lezing is van 14.30 tot 16.00 uur en is gratis toegankelijk. Adres: Wieger Bruinlaan 1, Hoofddorp. Ook toegankelijk voor minder validen.