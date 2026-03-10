Legmeervogels pakt punt tegen koploper Valken ’68

Mijdrecht – Met veel inzet en vechtlust is Legmeervogels erin geslaagd om een punt over te houden aan het duel tegen koploper in de 1e klasse, Valken’68. Bij winst van de Valkunburgers op Legmeervogels zou de tweede periodetitel naar de Zuid-Hollanders gaan. Door het gelijke spel tegen Legmeervogels – 0-0 – was Valken ’68 afhankelijk van de andere uitslagen. Deze waren zo gunstig, dat zij ondanks het gelijke spel in het bezit zijn gekomen van de tweede periode. De eerste periodetitel is in het bezit van Alphense Boys.

De gasten uit Valkenburg begonnen voortvarend aan het duel en Legmeervogels moest achteruit. Het vele balbezit van de gasten leidde niet direct tot scoringsmogelijkheden. In de eerste periode waren er twee scoringsmogelijkheden te noteren voor Legmeervogels. Zo kwam Chris Zaide oog in oog met de doelman van Valken, maar Zaide wist die niet te passeren. De andere mogelijkheid was een snel genomen vrijetrap van Legmeervogels die het schot van Youri Habing, van grote afstand, maar net aan pareerde. Aan de andere kant wist ook Legmeervogels doelman Darrin de Meza met een aantal fraaie reddingen de gasten van de score af te houden.

Rode kaart

De tweede helft gaf een identiek beeld als de eerste helft. Een sterk aandringend Valken en een verdedigend Legmeervogels. Ook in deze periode was het doelman Darrin de Meza die Legmeervogels in de wedstrijd hield met een aantal fraaie reddingen. In het verloop van de tweede helft volgde een actie van Youri Habing, die onreglementair afgestopt werd. Een uit de hand gelopen situatie zorgde voor een rode kaart voor Habing. Legmeervogels moest de laatste 20 minuten met tien man verder. Valken wist bijna geen echte scoringskans te creëren ondanks het vele balbezit.

Aanstaande zaterdag begint de derde periode. Legmeervogels start met een thuisduel tegen HVV. Eerder dit seizoen verspeelde Legmeervogels in de laatste 20 minuten van het duel HVV-Legmeervogels nog een 0-3 voorsprong en verloor Legmeervogels met 4-3. Legmeervogels heeft wat goed te maken en kan de winstpunten goed gebruiken. Maar voor het duel wordt gespeeld eerste de kwartfinalewedstrijd in de strijd om de KNVB-beker. Legmeervogels ontvangt woensdag 11 maart om 20.00 uur v.v. Egmond op sportpark Randhoorn.

Legmeervogels pakt punt tegen koploper Valken ’68. Foto: aangeleverd.