Legmeervogels met de hakken over de sloot door in bekertoernooi

Uithoorn – Dankzij een 1-2 overwinning op Olympia Haarlem én het gelijkspel tussen ZAP en ZSGOWMS (1-1), heeft Legmeervogels zich tegen de verwachting in alsnog geplaatst voor de knock-outfase van het KNVB-bekertoernooi.

De eerste poulewedstrijd vond plaats in Breezand tegen ZAP (2e klasse zondag). Het werd een duel om snel te vergeten: over alle linies kende Legmeervogels een offday. Geen moment kon de ploeg aanspraak maken op een overwinning. De eindstand: 3-0 verlies.

De tweede wedstrijd was een thuisduel tegen ZSGOWMS, eveneens uitkomend in de 2e klasse. Afgezien van de rommelige eerste twintig minuten was Legmeervogels de bovenliggende partij. Een schitterend genomen vrije trap van Youri Habing bracht de 1-0 op het scorebord. De 2-0 kwam op naam van Derk Streefkerk, na goed voorbereidend werk van Camiel Schouten. Ook de 3-0 viel in dit duel: Jordi Nieuwendijk rondde af na een fraaie assist van Yannick Bena. De 3-0 eindstand was eigenlijk een magere afspiegeling van het veldoverwicht van Legmeervogels. Met drie punten uit twee duels was er nog één overwinning nodig om kans te maken op de knock-outfase.

De betere ploeg

Het derde duel werd gespeeld in Haarlem, bij Olympia Haarlem, dat tot dan toe beide bekerwedstrijden had gewonnen (6-2 tegen ZAP en 4-1 tegen ZSGOWMS). Legmeervogels begon geconcentreerd aan de wedstrijd. De eerste kans was voor Derk Streefkerk, wiens inzet van de lijn werd gehaald. Ook Robin Wakkers had pech: zijn schot belandde via de onderkant van de lat terug het veld in. Gedurende de eerste 45 minuten was Legmeervogels duidelijk de betere ploeg. Na een treffer van Streefkerk kwam de ploeg op 0-1. Nog voor rust werd het 0-2: een ingestudeerde corner van Jasper Burgers en Jordi Nieuwendijk zorgde voor verwarring in de verdediging van Olympia Haarlem, waarna een eigen doelpunt volgde. Ruststand: 0-2.

In de tweede helft had Legmeervogels het zichtbaar moeilijker met het snelle en fysieke spel van de thuisploeg. Doelman Darrin de Meza voorkwam met een aantal knappe reddingen de aansluitingstreffer, maar was kansloos bij een strafschop: 1-2. Olympia zette daarna aan, maar Legmeervogels hield met kunst- en vliegwerk stand. Eindstand: 1-2. De beslissing viel pas 24 uur later, toen ZAP en ZSGOWMS gelijkspeelden.

Ook Legmeervogels zaterdag 2 heeft zich geplaatst voor de knock-outfase. De ploeg won ook de laatste poulewedstrijd, ditmaal met 3-1 van FC Breukelen 2.

Aanstaande zondag begint de competitie. Zowel Legmeervogels zaterdag 2 als zaterdag 1 starten met een thuiswedstrijd: 12.15 uur Legmeervogels 2 – DEM 2, 15.00 uur Legmeervogels 1 – Honselersdijk.

Foto: De selectie van seizoen 2025/26