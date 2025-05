Legmeervogels kampioen en in eerste klasse

Uithoorn – Met een overtuigende 1-4 overwinning op Elinkwijk in Utrecht heeft Legmeervogels het kampioenschap in de tweede klasse B veiliggesteld. Daarmee is directe promotie naar de eerste klasse een feit, een niveau waarop de club in het seizoen 2021-2022 nog actief was alvorens te degraderen.

De terugkeer betekent tevens een overgang naar het weekendvoetbal, waarbij in het seizoen 2025-2026 ook op zondagen competitiewedstrijden zullen worden gespeeld. Het exacte aantal zondagwedstrijden hangt af van de samenstelling van de competitie na promoties en degradaties.

Ondanks de aanhoudende regen betraden beide ploegen onder leiding van scheidsrechter Gerrit Beekman het veld. Bij Legmeervogels ontbrak Dion Reuvekamp in de basisopstelling vanwege een hamstringblessure, opgelopen in de voorgaande speelronde. Zijn plaats werd ingenomen door Jayden Zschuschen. De rest van de opstelling bleef ongewijzigd ten opzichte van de wedstrijd tegen CSW.

Al snel 0 – 3

Elinkwijk begon fel aan de wedstrijd, gedreven door de noodzaak om directe degradatie te ontlopen. De thuisploeg creëerde in de openingsfase enkele kansen, maar wist het overwicht niet in doelpunten om te zetten. Na deze stormachtige start nam Legmeervogels het initiatief over. In de 14e minuut opende Jayden Zschuschen de score met een kopbal uit een scrimmage na een hoekschop. Niet veel later verdubbelde aanvoerder Mervin Hansen de voorsprong, waarna Jordy Nieuwendijk vlak voor rust de 0-3 op het denkbeeldige scorebord zette.

Na rust bleef de opstelling van Legmeervogels ongewijzigd. Elinkwijk kwam opnieuw sterk uit de kleedkamer en wist in de 51e minuut via Jelmer Versloot de aansluitingstreffer te maken. De spanning keerde kortstondig terug, maar trainer Honsbeek greep in met een drievoudige wissel: Derk Streefkerk, Camiel Schouten en Jayden Zschuschen maakten plaats voor Mika de Jeer, Youri Habing en Yannick Bena. De verse krachten brachten nieuw elan en in de 65e minuut bekroonde Bena zijn invalbeurt met een fraai doelpunt: 1-4.

Met het geloof bij Elinkwijk langzaam wegvloeiend, speelde Legmeervogels de wedstrijd gecontroleerd uit. In de 79e minuut kregen ook Jordi Holt en Kenneth van der Nolk speeltijd. Voor Van der Nolk betekende dit zijn rentree na een langdurige blessure; zijn laatste optreden dateerde van 7 december 2024 tegen Argon.

Na het laatste fluitsignaal barstte het kampioensfeest los. Ondanks de aanhoudende regen vierden spelers en meegereisde supporters de promotie uitbundig. Later op de dag werd het feest voortgezet in het clubhuis in Uithoorn, waar de prestatie van het team nog lang werd gevierd.

