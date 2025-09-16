Legmeervogels dankzij duurzame stappen volledig aardgasvrij

Uithoorn – Kunstgrasvelden, ledverlichting, een elektrische frituur en 130 zonnepanelen: met al deze ingrepen wist Legmeervogels de gaskraan definitief dicht te draaien. Tijdens de zomerstop installeerde Technisch Bureau Wahlen & Jongkind bovendien een warmtepompsysteem voor de verwarming en het warm tapwater van het clubgebouw. Daarmee is de club nu volledig aardgasvrij.

Het resultaat is indrukwekkend. Waar de club vijftien jaar geleden nog ongeveer 34.000 m³ gas per jaar gebruikte, was dat tot voor kort teruggebracht naar 11.000 m³. Inmiddels is het gasverbruik gedaald naar 0 – een getal dat op de energierekening welkom is, al zien ze het liever niet op het scorebord.

Slimme constructie via een stichting

De investeringen lijken fors, maar door slimme keuzes werd verduurzaming haalbaar. Al in 2010 besloot de vereniging natuurgras te vervangen door kunstgras op twee velden. Met steun van de gemeente Uithoorn en het oprichten van Stichting Sportvoorziening Legmeervogels kon de club gebruikmaken van belastingvoordeel. “Dat financiële voordeel zetten we in om nieuwe maatregelen deels of volledig – vaak met subsidies – te financieren”, legt Paul Legez namens Legmeervogels uit.

Van kunstgras tot warmtepompen

Wat begon met kunstgrasvelden groeide uit tot een breed verduurzamingstraject. Oude cv-installaties en gaslampen maakten plaats voor energiezuinige alternatieven, de kantine kreeg ledverlichting en bewegingsmelders, en zelfs de frituur werd elektrisch. Met hulp van de gemeente en De Groene Club volgden nog meer stappen: renovatie van douches en kleedkamers, dakisolatie, 130 zonnepanelen en kunststof kozijnen met HR++-glas. Dat maakte de weg vrij voor de warmtepompen. “De begeleiding van De Groene Club was cruciaal, vooral bij het slim inzetten van subsidies”, zegt Paul.

De technische oplossing

In de zomerstop van 2025 werd de laatste grote stap gezet: een toekomstbestendig warmtepompsysteem dat het hele complex voorziet van verwarming, warm water en koeling. Daarmee zijn zowel de kleedkamers en douches als de kantine, kantoren en vergaderruimtes volledig van het gas af.

Omdat de units op het betonnen dak moesten komen, werd een speciaal stalen frame geplaatst, rustend op de binnenmuren. Alles werd bovendien ‘ballenproof’ gemaakt met een opengewerkte stalen kooi in de geel-blauwe clubkleuren. Zelfs de luchtverdeelslangen in de kantine zijn uitgevoerd in de herkenbare blauwe tint. Met dit project is Legmeervogels officieel gasvrij.

Legez: “Dat we in vijftien jaar tijd zo’n verduurzamingsslag hebben gemaakt, voelt als een enorme mijlpaal. Toch is dit waarschijnlijk niet het einde. Door elektrificatie lopen we tegen onze maximale stroomcapaciteit aan, mede doordat ons complex in een netcongestiegebied ligt. Daarom onderzoeken we nu batterijopslag, zodat we pieken kunnen afvangen en meer eigen zonne-energie ’s nachts benutten. Een ding staat vast: de basis is toekomstbestendig.”

Legmeervogels aardgasvrij. Foto: aangeleverd.