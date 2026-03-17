Legmeervogels dames 1 kampioen tijdens Super Sunday

Uithoorn – Tijdens Super Sunday in sporthal De Scheg in Uithoorn hebben de handbaldames van Legmeervogels 1 zondag 15 maart het kampioenschap veiliggesteld. Na een spannende wedstrijd tegen VOS uit Zwanenburg trok Legmeervogels uiteindelijk overtuigend aan het langste eind: 25-16.

De dames begonnen de wedstrijd als koploper in het klassement, met negen overwinningen en twee gelijke spelen op zak. Met nog twee wedstrijden te gaan, kon het kampioenschap deze zondag al beslist worden. Daarvoor moest wel gewonnen worden van VOS, een tegenstander waar Legmeervogels in eerdere ontmoetingen altijd flink aan moest trekken.

Zenuwen

Dat was in de eerste helft goed te merken. Beide teams waren aan elkaar gewaagd en bij Legmeervogels waren de zenuwen zichtbaar aanwezig. Door gehaast en soms slordig spel lukte het de thuisploeg niet om echt afstand te nemen. VOS bleef goed bij en bij rust stond er een spannende 12-11 voorsprong voor Legmeervogels op het scorebord.

Na de rust kwam Legmeervogels echter sterk uit de kleedkamer. Met meer rust in het spel en beter benutten van de kansen wisten de dames al snel een gaatje te slaan. Halverwege de tweede helft stond het verschil op vijf doelpunten (17-12) en vanaf dat moment gaf Legmeervogels de voorsprong niet meer uit handen. Uiteindelijk liep de ploeg uit naar een overtuigende 25-16 overwinning.

Met deze zege zijn de handbaldames van Legmeervogels dames 1 officieel kampioen. Volgende week staat nog de laatste wedstrijd van het zaalseizoen op het programma. Hoewel tegenstander De Blinkert uit Haarlem momenteel tweede staat in het klassement is het verschil niet meer te overbruggen en kan Legmeervogels het seizoen ontspannen afsluiten.

Tijdens Super Sunday in sporthal De Scheg in Uithoorn hebben de handbaldames van Legmeervogels 1 zondag 15 maart het kampioenschap veiliggesteld. Foto: aangeleverd.