Leger des Heils zoekt collectanten voor buurtkamers Uithoorn en De Ronde Venen

Uithoorn/De Ronde Venen – In de week van 23 tot en met 29 november gaan collectanten van het Leger des Heils in de uitgebreide regio langs de deuren, om een bijdrage te vragen voor hulp aan kwetsbare mensen. Het Leger zoekt ook dit jaar weer vrijwilligers die een klein beetje van hun tijd willen investeren in de hulp aan deze mensen, door met de collectebus langs de deuren te gaan. In deze onzekere tijden, waarin eenzaamheid en bestaansonzekerheid voortdurend op de loer liggen, is dat broodnodig. Collecteren is belangrijk voor het Leger des Heils. De opbrengsten kunnen absoluut niet worden gemist. Op www.legerdesheils.nl/word-collectant lees je meer over de collecte en kun je je aanmelden.

Buurthuiskamers

De opbrengst is bestemd voor het buurtwerk van het Leger des Heils. De organisatie heeft door heel Nederland zo’n honderddertig buurthuiskamers, die bedoeld zijn voor de directe omgeving en toegankelijk zijn voor iedereen. Mensen kunnen er terecht voor een kopje koffie, een spelletje, een maaltijd, zingevingsvragen of bijvoorbeeld tweedehands kleding. In steeds meer locaties wordt ook schuldhulp en huiswerkbegeleiding geboden, aangevuld met lokale activiteiten.

Behoefte aan hulp is enorm

Het doel is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen. Zeker voor mensen met minder bestedingsruimte is zo’n locatie vaak echt een vangnet. Het Leger des Heils doet zijn uiterste best om dichtbij mensen te blijven. Dat is belangrijk omdat de behoefte aan contact en directe hulp enorm is. Het overgrote deel van de buurthuiskamers is niet gesubsidieerd, waardoor het bestaan volledig afhankelijk is van giften en donaties. Daarom zoekt het Leger des Heils in Uithoorn en De Ronde Venen collectanten die actief kunnen bijdragen om het buurtwerk in stand te houden en uit te breiden.

Op de foto: Leger des Heils in de weer voor buurtwerk. Foto: LdH.