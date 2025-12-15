Leefstijlprogramma voor diabetes type 2 boekt resultaat in Uithoorn

Uithoorn – De Gecombineerde LeefstijlInterventie (GLI) Keer Diabetes2 Om boekt resultaat in Uithoorn. Nieuwe cijfers laten zien dat na afloop van het tweejarige programma 70% van de deelnemers geen medicatie meer gebruikt of alleen metformine.

Deelnemers zijn gemiddeld zeven kilo kwijt en hebben hun diabetes beter onder controle. Een effectieve behandeling voor diabetes type 2 is hard nodig, want meer dan twee miljoen mensen heeft deze ziekte of zit in een voorstadium ervan. In Uithoorn hebben al meer dan 100 mensen meegedaan aan Keer Diabetes2 Om.

Leefstijlaanpassing als medicijn\

Uit een nieuwe analyse van de tweejaarsresultaten van Keer Diabetes2 Om van alle deelnemers tot nu toe blijkt dat na afloop van het tweejarige programma 70% van de deelnemers geen medicatie meer gebruikt of alleen metformine. Metformine wordt normaal gesproken in de eerste fase van diabetes type 2 ingezet om de bloedsuiker onder controle te krijgen. Deelnemers zijn gemiddeld zeven kilo en acht centimeter buikomvang kwijt. Het HbA1c, dat aangeeft hoe goed de bloedsuiker onder controle was in de afgelopen drie maanden, ging omlaag met vijf punten. Dat is positief, zeker omdat tegelijkertijd bloedsuikerverlagende medicatie werd afgebouwd. Meer dan 8.000 mensen zijn al met Keer Diabetes2 Om gestart, waarvan 100 in Uithoorn. Daar draait het programma bij In den Ossenwaerd.

Nieuwe groep start in Uithoorn

Bij Keer Diabetes2 Om werken deelnemers aan een andere leefstijl. Dat doen zij in een groep onder begeleiding van een verpleegkundige, diëtist en coach. “Mensen met diabetes type 2 hebben vaak steeds meer medicatie nodig en hebben het gevoel dat ze er nooit meer vanaf komen, terwijl je de ziekte in veel gevallen kunt omkeren”, vertelt huisarts Nynke van der Zijl. Veel deelnemers kunnen diabetesmedicatie afbouwen, krijgen betere bloedwaarden, vallen verantwoord af en krijgen meer energie. Regelmatig start een nieuw Keer Diabetes2 Om programma in Uithoorn. De volgende groep start 20 januari 2026. Online deelname is ook mogelijk. Deelname wordt vergoed uit het basispakket door elke verzekeraar.

Regelmatig start een nieuw Keer Diabetes2 Om programma in Uithoorn. Deelname wordt vergoed uit het basispakket van elke verzekeraar. Foto: aangeleverd.