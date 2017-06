‘Land van glas’ over 100 jaar glastuinbouw

Regio – Op 1 juni is bij Thomas Rap het boek ‘Land van glas’ van Koen van Wijk verschenen. Een familiegeschiedenis én het verhaal van 100 jaar glastuinbouw in Nederland

Bram Moerman, tuinderszoon uit Hillegersberg, weet wat zijn bestemming is. Hij zal in de voetsporen van zijn vader treden. Terwijl elders in Europa de Grote Oorlog woedt, verschijnt op de tuinderij van Brams vader een exotische nieuwkomer: de tomaat. In 1914 exporteert Nederland 6,5 miljoen kilo tomaten naar Engeland, en dat is nog maar het begin. De tuinderij van de familie Moerman floreert. Na de oorlog trouwt Bram en strijkt hij neer in Bleiswijk om zijn eigen tuinderij op te bouwen. Hij groeit uit tot de trotse pater familias van een gezin met tien kinderen en zevenendertig kleinkinderen. Een hechte familie waarin iedereen meewerkt.

‘Land van glas’ beschrijft de lotgevallen van drie generaties tuinders tegen de achtergrond van de twintigste eeuw: van de opkomende industrialisatie, de Eerste Wereldoorlog, de crisis, de Tweede Wereldoorlog, tot de wederopbouw en snelle expansie daarna. Van het dwingende calvinisme naar de innovaties in de immer groeiende tuinbouwsector.

Koen van Wijk (1970) groeide op in Berkel en Rodenrijs als zoon van een tuindersdochter en een kasverwarmingsinstallateur. Na enkele jaren werken in de kassen volgde hij de School voor Journalistiek. Sindsdien is hij land- en tuinbouwjournalist en schrijft hij voor Nieuwe Oogst.