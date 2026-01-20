Kwinkslag pakt knappe vierde plek in badmintonpoule

Vinkeveen – Badminton wordt door veel mensen nog altijd gezien als een luchtig spelletje op de camping, maar wie de sport écht speelt, weet hoeveel techniek, snelheid en tactiek erbij komt kijken. Dat blijkt ook in de regionale competitie, waar de verschillen tussen clubs steeds groter worden en teams het regelmatig opnemen tegen aanzienlijk sterkere tegenstanders.

Voor het team van Kwinkslag uit Vinkeveen, bestaande uit Mirjam, Jolanda, Marcel en Ton, was dat dit seizoen niet anders. Ondanks de stevige concurrentie wisten zij zich echter uitstekend staande te houden. De ploeg eindigde uiteindelijk op een keurige vierde plaats in de poule.

In de laatste wedstrijd, afgelopen donderdag, kwam Kwinkslag nog dicht bij een overwinning. De beslissende derde set ging nipt verloren, maar het team kon tevreden terugkijken op een seizoen waarin strijdlust en spelplezier de boventoon voerden.

Of het viertal in de komende voorjaarscompetitie opnieuw tegen zware opponenten komt te staan, is nog onbekend. Maar één ding staat voor hen vast: hun enthousiasme voor de sport blijft onverminderd groot. “Badminton blijft gewoon ontzettend leuk om te doen”, klinkt het uit het team.

Mirjam, Jolanda, Marcel en Ton. Foto: aangeleverd.