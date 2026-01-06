Kunstveiling Ceres levert donatie op voor Wensenambulance

Uithoorn – Bij Stichting Ceres Kringloopcentrum is onlangs een bijzonder kunstwerk van kunstenares Marbeja Lek geveild voor het goede doel. Het werk trok veel belangstelling, maar uiteindelijk bracht Marriët van Gelder het hoogste bod uit: 211 euro. Stichting Ceres verdubbelt dit bedrag, waardoor in totaal 422 euro wordt gedoneerd aan de Wensenambulance.

De Wensenambulance vervult laatste wensen van mensen in hun terminale levensfase. “Met deze bijdrage willen wij het waardevolle werk van deze organisatie ondersteunen”, zegt Marita van Kleij, directeur van Stichting Ceres. “Het laat zien hoe kunst, betrokkenheid en maatschappelijke inzet samenkomen voor een goed doel.”

Het kunstwerk krijgt over enkele maanden een plek in de nieuwe praktijkruimte van Marriët van Gelder in Erica, Drenthe. Daar begeleidt zij vrouwen intensief bij het verwerken van diepgewortelde emoties na ingrijpende gebeurtenissen. Van Gelder vertelt over haar eerste indruk van het beeld:

“Het kunstwerk straalt uit dat iedere vrouw het waard is om, ondanks donkerte, het licht in zichzelf terug te vinden. Hopelijk herinnert het hen aan hun eigen waarde.”

Kunstveiling Ceres levert een donatie op voor de Wensenambulance. Foto: aangeleverd