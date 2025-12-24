Kunstkastjes brengen kleur in Uithoorn

Uithoorn – In de Bibliotheek Uithoorn zijn woensdag 17 december vijf nieuwe kunstkastjes officieel onthuld. Na een kort dankwoord van Cultuur Platform Uithoorn & De Kwakel (CPUK) aan de deelnemende kunstenaars en de gemeente, werden de werken digitaal gepresenteerd via een gefilmde impressie. De kunstkastjes zijn onderdeel van ‘Jouw idee, onze actie’, een initiatief waarbij inwoners bijdragen aan een mooier straatbeeld. Wat ooit grijze elektriciteitskasten waren, zijn nu kleine kunstwerken die zorgen voor meer kleur, beleving en trots in de wijk. Met dit project laten CPUK, makers en gemeente zien hoe kunst in de openbare ruimte het alledaagse kan verrijken. De kunstkastjes zijn binnenkort ook buiten op straat te bewonderen.

Op de foto: De kunstkastjes zijn binnenkort ook buiten op straat te bewonderen. Foto: aangeleverd.