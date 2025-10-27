Kunst in De Kwakel was een feest

Uithoorn – Het wisselvallige weer hield kunstliefhebbers niet thuis, men was nieuwsgierig wat Kunst in De Kwakel te bieden had.

Op drie locaties viel er voor kinderen wat te beleven: actief bezig zijn bij Poldersport, dieren kijken en aaien bij Zorgboerderij Inner-Art en daarna bijkomen bij De Verborgen Tuin, waar Pauline Zeij voorlas uit haar boek ‘Het Boek van Joek’.

Bezoekers kwamen ogen tekort

De kunstroute verwelkomde een nieuwe deelnemer, Dennis Fietsen & Schaatsen, waar Gon Zethof haar Zentangle-werken exposeerde. Bij Sanidrôme Van Scheppingen werd het 30-jarig jubileum gevierd met exposities van drie kunstenaars, die keramiek en schilderijen toonden.

Al wandelend door de inspiratietuin van Boven de Lijn konden bezoekers binnen genieten van foto’s, schilderijen en beelden. Het thema ‘Ontluiken’ was door De Open Ateliergroep van De Verborgen Tuin verwerkt in hun schilderijen en tekeningen. Eén van hen, Prajakta Kale, liet zien hoe het thema terugkomt in haar Indiase volkskunst. Er was verder werk van een keramiste, de groep Hands-On liet haar textielkunst zien en op zondagmiddag kon men luisteren naar muziek, met zang van Saskia Veenswijk. Bij Bruinsma Natuurlijk stonden (bronzen) beelden en konden bezoekers een demonstratie bijwonen. Ook hingen er dierportretten van Sylvia Heeren. Keramiek, glaskunst, schilderijen en herdenkingsobjecten waren te vinden bij In den Ossewaerd, terwijl Dorpshuis De Quakel ruimte bood aan schilderijen, tekeningen, quilten en aquarellen. Tussen de bloemen en planten van Bloemsierkunst Christa Snoek was eveneens veel te ontdekken: handgemaakte kaarsen, beschilderde flessen en stenen, schilderijen, keramiek, ecoprints en botanische aquarellen. Tot slot bood Bar ’t Fort onderdak aan een zilversmid, handgemaakte tassen en schilderijen van de Oekraïense kunstenaar Inga Yarotskaya, die in Nederland al meerdere prijzen heeft gewonnen.

Er waren inspirerende ontmoetingen, gezellige gesprekken en mooie verkopen. De organisatie kijkt uit naar de volgende editie: 25 jaar Kunst in De Kwakel!

Foto aangeleverd