Koopjesdag met diverse activiteiten in Centrum

Aalsmeer – Geen braderie dit jaar op de eerste zaterdag van september in Aalsmeer Centrum. Maar de lokale ondernemers zouden geen goede ondernemers zijn als ze niet iets anders leuks hadden bedacht voor die datum. Veel winkeliers doen volgende week zaterdag 4 september iets extra’s met acties, kortingen, uitverkoop en meer. Jill’s Boutique maakt er zelfs een Ladiesday van met hapjes, drankjes en muziek.

Het wordt een soort koopjesdag dus. Zowel binnen als buiten wordt het gezellig in Aalsmeer Centrum! En er is nog meer, want Meer Aalsmeer gaat veranderen van naam, logo en website. En dat gaan de ondernemers ook 4 september vieren met leuke activiteiten. Op het Molenplein komen kinderspelletjes, er is muziek op het plein en in de straten en er komt een gezellig terrasje waar je eten en drinken kunt krijgen. Bovendien wordt het winkelend publiek verwend met kleine cadeautjes.

Rad van Fortuin

Alsof dat nog niet genoeg is, valt er ook nog heel wat te winnen voor iedereen die zaterdagmiddag naar Aalsmeer Centrum komt. Op het Molenplein komt een Rad van Fortuin waar iedereen een keer aan mag draaien. Er zijn fantastische prijzen te winnen, zoals een minuut gratis winkelen bij Albert Heijn Praamplein, een horloge, een zonnebril, cadeaubonnen, gratis kaarten van Floriworld en nog heel veel meer.

Kom dus zaterdag 4 september gezellig naar Aalsmeer Centrum en geniet, al is het op een andere manier, van de Aalsmeerse gezelligheid. Uiteraard kleurt Aalsmeer Centrum ook rood, groen en zwart, de kleuren van Aalsmeer.