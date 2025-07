Kooijman Polderloop viert 37e editie met sportieve sfeer en verbondenheid

De Kwakel – Het feestterrein aan de Evenementenlaan vormt donderdag 31 juli vanaf 18.30 uur tot einde gezelligheid opnieuw het decor voor een van de meest geliefde onderdelen van het jaarlijkse Polderfeest: de Kooijman Polderloop. De hardloopwedstrijd, die dit jaar voor de 37e keer wordt georganiseerd, is uitgegroeid tot een vaste waarde in de Kwakelse feestweek en trekt jaarlijks honderden deelnemers van jong tot oud.

De organisatie is in handen van atletiekvereniging AKU, in nauwe samenwerking met het feestcomité en een grote groep enthousiaste vrijwilligers. De loop kent een breed programma met afstanden voor alle leeftijden en niveaus, van de 1,2 kilometer lange kidsrun tot de uitdagende 10 kilometer. Voor deelnemers aan de 4 en 10 kilometer is er bovendien een extra traktatie: elke 100e loper ontvangt een slagroomtaart, evenals de snelste Kwakelse man en vrouw. Kinderen worden niet vergeten: zij ontvangen na afloop van hun race een medaille en een ijsje. Voor de snelste lopers zijn er prijzen in de vorm van bekers en waardebonnen. De organisatie benadrukt dat het evenement draait om sportiviteit, gezelligheid en saamhorigheid.

Team Battle

Een opvallend onderdeel van het programma is de Team Battle, waarbij vriendengroepen, sportteams, bedrijven of schoolteams zich gezamenlijk kunnen inschrijven. Teams strijden op de 4 en 10 kilometer om de snelste totaaltijd, met als beloning een barbecuepakket voor de drie snelste teams per afstand. Deelname aan de Team Battle is kosteloos, al dienen teamleden zich individueel in te schrijven via www.inschrijven.nl, en het team als geheel via e-mail.

Het programma start om 18.30 uur met de Specials/G-run, gevolgd door de kidsruns en de hoofdafstanden. Inschrijven kan tot en met 29 juli online, of op de dag zelf vanaf 17.30 uur in de grote feesttent. De organisatie raadt aan om vooraf in te schrijven om wachttijden en extra kosten te vermijden.

Met een mix van sportieve uitdaging, lokale trots en feestelijke beloningen belooft de Kooijman Polderloop opnieuw een hoogtepunt te worden van het Polderfeest.

Meer informatie: www.feestcomitedekwakel.nl.

Kooijman Polderloop viert 37e editie met sportieve sfeer en verbondenheid. Foto: aangeleverd.