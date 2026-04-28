‘Iedereen moet kunnen meegenieten’

Mijdrecht – Geen schelle muziek uit luidsprekers, geen flitsende lampen die om aandacht vragen. Waar de kermis normaal gesproken draait om prikkels en spektakel, kiest Mijdrecht dit jaar bewust voor een rustmoment. Zondagmiddag 26 april organiseerde Oranje Vereniging Mijdrecht voor het eerst een zogeheten ‘prikkelarm uurtje’.

Tussen 13.30 en 14.30 uur veranderde de sfeer op het kermisterrein ingrijpend. De attracties bleven draaien, maar zonder de gebruikelijke lichtshows en harde muziek. Daarmee wilde de organisatie de kermis toegankelijk maken voor mensen die gevoelig zijn voor prikkels, zoals kinderen en volwassenen met autisme, ADHD of andere sensorische gevoeligheden.

Inclusiever evenement

Volgens de organisatie is het initiatief een belangrijke stap richting een inclusiever evenement. “Dit is voor de volwassenen en kinderen die liever zonder knipperende lichten en harde muziek genieten van alle attracties”, klinkt het. Voor veel bezoekers kan de kermis overweldigend zijn. De combinatie van harde geluiden, drukte en visuele effecten zorgt er vaak voor dat zij het evenement bewust vermijden. Met het prikkelarme uur hoopt de Oranje Vereniging die drempel weg te nemen.

Tijdsblok

Het idee kwam niet uit de lucht vallen. In overleg met kermisexploitanten werd gekeken naar de mogelijkheden om de beleving aan te passen zonder het karakter van de kermis volledig te veranderen. Dat leidde tot dit specifieke tijdsblok, waarin rust en toegankelijkheid centraal staan. Of het initiatief een vervolg krijgt, zal afhangen van de reacties van bezoekers en betrokkenen. Maar een ding is duidelijk: de kermis in Mijdrecht zet een stap naar een breder publiek en laat zien dat plezier niet altijd gepaard hoeft te gaan met maximale prikkels.

Een prikkelarm uurtje op de kermis in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.