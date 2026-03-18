Kom in de Kas: Leuk en leerzaam dagje uit

Aalsmeer – Hoe ademt een bloem? Wat doet een aubergine ’s nachts? Heeft fruit vitamines nodig? Op zaterdag 11 april kunnen bezoekers dit en meer ontdekken tijdens Kom in de Kas en de antwoorden komen rechtstreeks van de kwekers. In Aalsmeer, Amstelveen en De Kwakel openen zes glastuinbouwbedrijven hun deuren voor een weekend vol verwondering, plezier en ontmoeting.

Een wereld achter glas

Dit jaar draait Kom in de Kas om verwondering. Achter elke chrysant, geranium, paprika of aardbei schuilt een wereld van vakmanschap, slimme technologie en liefde voor de natuur. Bezoekers stappen een kleurrijke wereld binnen waar geur, smaak en innovatie samenkomen en maken kennis met de mensen achter hun dagelijkse groenten, fruit, bloemen en planten.

Slimme technologie en innovatie

Glastuinkassen zijn echte kenniscentra. Tijdens Kom in de Kas laten kwekers zien hoe zij samenwerken met de natuur en met moderne technologie. Van robots met groene vingers tot slimme systemen die water, licht en energie efficiënt inzetten. Deze innovaties dragen bij aan duurzame teelt en maken de Nederlandse glastuinbouw wereldwijd toonaangevend.

Trots op de sierteeltsector

Kom in de Kas wordt mede mogelijk gemaakt door sierteeltpartners zoals Royal FloraHolland. Met deze sponsoring draagt Royal FloraHolland bij aan een positieve impact op de sector, het vergroten van de zichtbaarheid van de sector, het stimuleren van educatie en het faciliteren van persoonlijke ontmoetingen tussen bezoekers en kwekers staan daarbij centraal. De sector is iets om trots op te zijn – en die trots wordt tijdens Kom in de Kas graag gedeeld met een breed publiek: van jong tot oud, van nieuwsgierige consument tot toekomstige kweker.

Ook voor kinderen

Voor kinderen zijn er speurtochten, spelactiviteiten en workshops. Volwassenen krijgen een uniek kijkje in de wereld achter hun dagelijkse producten. Een leerzaam, inspirerend en gezellig dagje uit voor jong en oud. Gewoon ‘om de hoek’ naar Kom in de Kas kan in Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn alleen op zaterdag 11 april van 9.00 tot 16.00 uur en deelnemers zijn: Schouten Opti-Fleurs, Takii Europe, GreenBalanZ, Wesselman Flowers, Ubink -cactus en succulent en Moes Tuinen Amstelveen. De toegang is gratis en reserveren is niet nodig. Kijk voor meer informatie op www.komindekas.nl.

Foto: Kas van Ubink cactus en succulent (aangeleverd).