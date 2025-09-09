Klaverjasseizoen van start bij Legmeervogels

Uithoorn – De kaarten worden weer geschud. Vrijdag 12 september gaat het nieuwe klaverjasseizoen 2025/2026 van start bij sportvereniging Legmeervogels, Randhoornweg 100, Uithoorn. De populaire kaartavonden vinden om de twee weken plaats in de kantine van de club, waar liefhebbers samenkomen voor vier potjes klaverjassen op z’n Amsterdams.

Klaverjassen op z’n Amsterdams is een variant van het kaartspel, waarbij het niet verplicht is om in te troeven of overtroeven als de slag aan je maat ligt. Bij de Rotterdamse variant is dit wel verplicht als je de gespeelde kleur niet kunt bekennen. Daarnaast is het in de Amsterdamse variant zo, dat er bij het maken van troef, de speler na de gever troef moet maken.

De sfeer is zoals altijd gemoedelijk en vertrouwd. De eerste kop koffie of thee is gratis en parkeren kan gewoon bij de kantine. De inschrijving start om 19.30 uur, waarna de kaarten op tafel gaan en de strijd om de punten losbarst. Elke speelavond worden de scores opgeteld en de prijzen verdeeld. Bovendien worden aan het begin van het seizoen de winnaars van vorig jaar feestelijk in het zonnetje gezet.

De laatste speelavond staat gepland op vrijdag 19 juni 2026. Tot die tijd is het elke veertien dagen genieten van een avond vol spelplezier, competitie en gezelligheid.

Voor meer informatie: Maurits de Vries, 06-48709538, Dora van der Steen, 06-51200118.

Het klaverjasseizoen gaat van start bij Legmeervogels. Foto: archief.