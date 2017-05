Kinderkunst tijdens Flower Festival

Aalsmeer – De beeldententoonstelling ‘Flower Zoo’ is een creatie van twintig jonge talenten uit Aalsmeer. Hoe kijken kinderen uit het wereldberoemde bloemendorp naar de natuur? Flora en fauna zijn een inspiratiebron en dat is te zien in een reeks fantasierijke beelden die worden opgesteld in en om de kassen van de Historische Tuin tijdens het Aalsmeer Flower Festival.

Elk werk heeft een tweede blik nodig om te zien hoe het dier, plant wordt, in de metamorfosen komt een nieuwe wereld te voorschijn. In dit project is zeggingskracht en expressie van de kindertekening te zien. Er is in dit digitale tijdperk nauwelijks nog aandacht voor beeldende kunst en het onderzoeken van de natuur.

Te midden van vlinderbloemigen veranderen zeepaardjes in waterkers en vogels krijgen wortels. In tuinbouwtaal spreekt men al van nieuwe varianten in het plantenrijk.

Ga genieten van deze kunst en natuur in de Historische tuin op 17 en 18 juni. Alle kunstwerken zijn gemaakt door kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar van de Werkschuit Aalsmeer in samenwerking met Annefie van Itterzon, docent beeldende kunst.